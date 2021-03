Mucenici. Rețetă cei mai buni mucenici, se fac simplu și rapid

Ziua Sfinţilor 40 de Mucenici - Potrivit tradiţiei populare, femeile fac în această zi mucenici în formă de opturi. Aceştia sunt duşi la biserică pentru a fi binecuvântați, iar apoi sunt consumaţi în familie.

Rețetă mucenici cu miere și nucă. Avem nevoie de:

Pentru aluat – 1 kg faina alba pentru cozonac sau panificatie, 500 ml lapte sau apa, 120 g zahar, 50 g drojdie proaspata, 3 oua, 100 ml ulei, o lingurita rasa de sare, coaja unei lamai sau portocale, jumatate de sticluta esenta de rom, 3 plicuri zahar vanilat; pentru insiropat – o cana de apa, o cana de zahar, coaja unei portocale; pentru finisare – 200 g nuca si 200 g miere pura

Rețetă mucenici. Preparare:

Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Rumenim uşor miezul de nucă şi îl măcinăm. Dăm în clocot laptele sau apa. Cernem făina şi oprim din ea 200 grame separat, într-un castron mai mare. Punem sarea doar pe marginea grămezii din restul de făină. Peste cele 200 g făină oprite turnăm laptele clocotit şi amestecăm bine, să se desfacă eventualele boţuri formate. Lăsăm să se răcorească. Amestecăm drojdia cu o linguriţă de zahăr şi o lăsăm câteva minute. Va deveni lichidă şi va începe să crească. Punem drojdia în vasul cu făina opărită după ce şi-a dublat volumul, când amestecul de făină nu mai este fierbinte, ci călduţ. Amestecăm bine şi lăsăm până îşi dublează volumul. Între timp batem bine 2 ouă cu zahărul şi aromele, până se topeşte zahărul. Dacă pregătim versiunea de post, nu adăugăm ouă. Când amestecul de făină opărită cu drojdie a crescut, amestecăm în el ouăle cu zahăr şi turnăm totul în vasul cu făina cernută. Adăugăm uleiul deasupra. Începem să amestecăm cu mâna, apoi să frământăm până nu se mai lipeşte aluatul de vas, cca. 10 minute. Aplicăm apoi metoda rapidă pentru un frământat perfect fără efort – luăm cu ambele mâini bila de aluat şi o izbim cu putere de masa de lucru, de o sută de ori. Durează cinci minute, dar aluatul va fi perfect omogen la final, fără alte operaţiuni. Îl lăsăm cel puţin o oră să crească, în loc cald, apoi tăiem bucăţi egale din el, le facem suluri groase cât degetul mic şi de 25-40 cm lungi, le răsucim în două şi le lipim în forma cifrei opt.

Din cantităţile din reţetă ies 40 de sfinţişori mici sau 24 medii sau 16 mari. Îi punem în tăvi tapetate cu hârtie de copt. Batem un ou cu o lingură de zahăr şi o lingură de apă rece şi ungem mucenicii cu o pensulă (numai dacă nu sunt în versiunea de post), apoi îi lăsăm 15 minute să crească şi îi punem la copt. Vor sta în cuptorul preîncălzit cca. 35-40 de minute, până cresc şi se rumenesc frumos. Imediat ce am pus la copt prima tavă, punem la fiert siropul din apă, zahăr şi arome şi îl lăsăm să clocotească cinci minute. Când scoatem mucenicii din cuptor îi trecem repede prin sirop şi îi aliniem pe platouri, să se răcească. După ce s-au răcorit, încălzim puţin mierea, doar cât să devină lichidă. Ungem fiecare sfinţişor cu miere şi îl presărăm din belşug cu nucă măcinată, apoi scuturăm surplusul şi îl punem pe platou. După ce au fost garnisiţi cu nucă, mucenicii se pot clădi unii peste alţii până la servire. Pregătiţi din aluat cu făină opărită, vor fi mai pufoşi şi se vor păstra proaspeţi până la cinci zile. Sunt savuroşi serviţi cu lapte ori ceai de tei, dar pot fi o minunată companie şi la un pahar cu vin alb dulce.

Mucenicii cu zeama se prepara foarte usor, mai ales ca ii poti cumpara deja uscati din comert. Incearca deliciul asta.

Rețetă mucenici. Ingrediente

250g mucenici din comert, uscati

2 litri apa

150g zahar

100g miez nuca macinat

1 varf lingurita sare

1 lingurita esenta rom

coaja rasa de la o lamaie mica

2 lingurite scortisoara

Rețetă mucenici. Cum se prepara

Pune apa la fiert cu sarea, apoi adaugati aromele. Scortisoara si rom pe ca le-a adaugam de la inceput in apa pusa la fiert. Cand mucenicii au fiert am adaugat si restul, coaja de lamaie si portocala, esenta de rom si neaparat multa nuca. Mucenicii nu trebuie sa fierba prea mult, ci sa ramana aldente. Asta pentru ca vor sta in lichidul fierbinte si vor continua sa se gateasca.

