Municipiul Craiova a fost inclus de Forbes pe lista celor 17 destinații „magice” din Europa

Imagine din Craiova. Foto: Primăria Municipiului Craiova / Facebook

Publicația american Forbes a publicat topul celor mai „magice” 17 destinații din Europa, printre care se numără și Craiova. Primarul orașului, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că includerea Craiovei „reprezintă o confirmare a strategiei administraţiei locale de a investi în cultură şi evenimente cu impact turistic”, scrie Agerpres.

Craiova se află pentru prima dată în selecţia celor 17 destinaţii europene considerate „desprinse dintr-un basm”, clasament realizat de platforma European Best Destinations şi prezentat de publicaţia americană Forbes. Lista a fost alcătuită după o selecţie din peste 4.200 de destinaţii din Europa şi îmbină opţiuni turistice consacrate cu locuri mai puţin cunoscute, evaluate în funcţie de atmosferă, patrimoniu, frumuseţe, originalitate şi experienţa oferită vizitatorilor.



Cele 17 destinaţii din clasament sunt:

Castelul Eltz (Germania)

Mont-Saint-Michel (Franţa)

Tossa de Mar (Spania)

The Dark Hedges, Irlanda de Nord (Regatul Unit)

Riga (Letonia)

Castelul Neuschwanstein (Germania)

Rothenburg ob der Tauber (Germania)

Bled (Slovenia)

Riquewihr (Franţa)

Craiova (România)

Grădinile Bomarzo - „Orcus Mouth” (Italia)

Popeye Village, Mellieha (Malta)

Praga (Cehia)

Kaysersberg (Franţa)

Alcázar din Segovia (Spania)

Santa Maria dell'Isola, Tropea (Italia)

Sintra (Portugalia)

„Este o mare bucurie să vedem că oraşul nostru este, din nou, în atenţia publicaţiei americane Forbes”, a declarat, miercuri, Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, dacă în 2025 Craiova a fost desemnată cea mai bună destinaţie culturală din Europa, anul acesta, oraşul este inclus în primele 17 locuri magice din Europa, selectat din peste 4.000 de destinaţii de pe tot continentul.

„Călători şi specialişti în turism din toată lumea au considerat Craiova ca fiind un loc de poveste datorită clădirilor sale din epoca La Belle Époque, a grandiosului Muzeu de Artă ce adăposteşte lucrările lui Constantin Brâncuşi, a bijuteriei verde - Parcul Nicolae Romanescu, dar şi datorită Târgului de Crăciun, care a fost votat anul trecut cel mai frumos din Europa pe site-ul European Best Destinations. Pentru noi, este o dovadă că investiţia în cultură este cea mai bună strategie. Turiştii străini sunt în căutarea de noi destinaţii culturale, care să le ofere o atmosferă plăcută, din care să nu lipsească istoria, ineditul şi evenimentele de calitate”, a spus Olguţa Vasilescu.

Primarul a susţinut că investiţiile în cultură reprezintă „cea mai bună strategie”, în condiţiile în care turiştii străini caută destinaţii care îmbină patrimoniul, atmosfera şi evenimentele culturale.

Ea a adăugat că administraţia locală îşi doreşte ca municipiul Craiova să atragă turişti pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

„Deşi investim sub 2% din bugetul total al oraşului în evenimente culturale precum târgurile de Crăciun, de Paşte, Puppets Occupy Street sau festivalul Shakespeare, acest procent alimentează peste 25% din economia locală. În plus, toate aceste evenimente au condus la creşterea veniturilor directe, la bugetul local. Aşa că abia aşteptăm să spunem bun-venit turiştilor la Craiova, indiferent în ce anotimp aleg să ne viziteze”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.