Nava care arde lângă Plauru este sub pavilion turcesc

1 minut de citit Publicat la 16:02 17 Noi 2025 Modificat la 16:15 17 Noi 2025

Rușii au atacat cu drone portul Izmail, la granița cu România. O navă care transporta GPL a fost lovită și a luat foc. FOTO Antena 3 CNN

Nava care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), lovită de dronele rusești și care a luat foc în portul Izmail de la granița cu România, este sub pavilion turcesc, informează publicația turcă Hurriyet. Cei 16 membri ai echipajului - toți turci - au fost evacuați în siguranță.

Nava cu GPL se numește „Orinda” și e deținută de BMG Shipping and Consulting Limited Company. Ea a fost atacată în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02:00 noaptea.

Informația a fost confirmată și de către Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei, într-o postare publicată pe rețeaua X.

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. pic.twitter.com/tLokyPGi6e — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 17, 2025

„Nava Orinda, aflată sub pavilion turcesc și care avea un echipaj de 16 persoane, a fost lovită în timpul operațiunilor de descărcare din portul ucrainean Izmail și a luat foc. Echipajul a fost evacuat în siguranță. Nu au fost răniți. Pompierii acționează pentru stingerea incendiului izbucnit la navă”, se arată în comunicatul Directoratului pentru Afaceri Maritime al guvernului turc.

Armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. Din cauza pericolului de explozie, provocat de incendiul izbucnit la nava Orinda, localitățile Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, vor fi evacuate.

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, desfășurată la ora 13:00, a fost dispusă măsura evacuării preventive a populației din localitatea Ceatalchioi ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potențiale și pentru a proteja populația și bunurile din zonă.

Evacuarea vizează atât persoanele, cât și animalele. Pentru coordonarea operativă a intervenției, au fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, precum și gruparea operativă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea.