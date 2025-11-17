Rușii au atacat cu drone portul Izmail, la granița cu România. O navă care transporta motorină a fost lovită și a luat foc

17 Noi 2025

Rușii au atacat cu drone portul Izmail, la granița cu România. FOTO captură video Antena 3 CNN

Armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. O navă care transporta motorină a fost lovită și a luat foc.

UPDATE 8.20 "Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor face cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina", a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

Știrea inițială

În jurul orei 02:25, localnicii din Tulcea au primit avertizare RO-Alert după atacul rușilor.

La 112 au fost patru apeluri ale unor persoane care cereau informații.

Localnicii spun că atacul a fost masiv și că se auzeau puternic dronele. Nu s-a semnalat prin apeluri că ar fi căzut fragmente de dronă.

Atacul asupra portului Izmail a avut loc de la 23.45 până la 2.50.

Portul Izmail a fost lovit și săptămâna trecută cu drone. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite marți posibile fragmente de dronă.

„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”, a spus ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după acel atac.

Oana Țoiu a subliniat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie repetitivă a Moscovei: „Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO”.

Totodată, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, unde i-au fost prezentate resturi de dronă care au căzut pe teritoriul României.

Oana Țoiu a precizat pe Facebook, că sunt “dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în noaptea de 10-11 noiembrie.”



