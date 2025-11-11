Oana Țoiu, după atacurile Rusiei de la graniță: „Fragmente de drone au căzut pe teritoriul României”

1 minut de citit Publicat la 12:33 11 Noi 2025 Modificat la 12:33 11 Noi 2025

Bombardamentul rus de aseară a generat căderea unor fragmente de drone pe teritoriul României, spune ministra Țoiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat marți dimineață, după atacul lansat noaptea trecută de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în urma căruia fragmente de drone au căzut pe teritoriul României, în zona localității Grindu, județul Tulcea. „Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”, a precizat Țoiu.

„Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României”, a transmis ministra, într-un mesaj publicat pe X.

Oana Țoiu a subliniat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie repetitivă a Moscovei: „Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO”.

Șefa diplomației române a avertizat că România, împreună cu partenerii săi occidentali, va continua să sancționeze Moscova pentru aceste „acțiuni imprudente și ilegale”:

„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului”.

Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre, în noaptea de luni spre marți, iar armata română a activat preventiv sistemele de apărare antiaeriană. Mai multe explozii au avut loc pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite posibile fragmente de dronă.

Întrebat despre drona prăbușită, Nicușor Dan a spus că a fost "accidental" și că "s-a mai întâmplat".