Nelu Tătaru: Am văzut oameni cu măști și pe stradă. Mă face să cred că am rămas cu ceva după aceste două luni

"În această seară am văzut oameni pe stradă care purtau măști, deși noi am spus că în spațiul liber nu trebuie să purtăm. Este un moment care m-a făcut să cred că, totuși, am rămas cu ceva după aceste 2 luni, cu o încredere!", a spus ministrul Nelu Tătaru la B1 TV.

Ce măsuri de relaxare ar mai putea apărea de pe 1 iunie

"La sfârşitul acestei săptămâni vom avea şi evaluarea acestei prime perioade de 14 zile de relaxare şi vom putea spune şi măsurile de relaxare care vin după 1 iunie. Deocamdată putem spune destul de sigur că vom redeschide terasele. (...) Păstrăm aceeaşi distanţare socială, de un metru şi jumătate, şi precauţii pentru locurile comune, cum sunt toaletele. Pot fi mai multe măsuri, dar evaluarea o vom face la sfârşitul acestei săptămâni. Vor apărea ordine de ministru comune în care vom relata şi zonele care se vor deschide, dar vom avea şi acele măsuri care dau modul de desfăşurare şi funcţionare a acestor activităţi care vor fi relaxate", a afirmat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății spune că din 15 iunie pot fi redeschise şi plajele.

"Dacă lucrurile decurg normal, din 15 iunie ne gândim să deschidem şi plajele. Distanţarea fizică rămâne un principiu de bază, spaţiile comune, suprafeţele comune, igiena rămân principii de bază. Dacă respectăm aceste precauţii, ne putem permite în timp şi alte relaxări".