Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa: „I-am transmis prioritățile României pentru Consiliul European informal”

Nicușor Dan a discutat la telefon cu Antonio Costa. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în care au discutat temele ce vor fi abordate la reuniunea informală a Consiliului European programată pentru 12 februarie.

Șeful statului a anunțat discuția într-o postare pe Facebook, unde a precizat că dialogul s-a concentrat pe soluții pentru creșterea competitivității economiilor europene.

„Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre - adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a prezentat, totodată, prioritățile României pentru această reuniune. Prima dintre ele vizează reducerea birocrației și întărirea Pieței Unice.

„În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene”, a transmis șeful statului.

A doua prioritate anunțată de România este legată de politicile privind energia verde, pentru care Bucureștiul cere un calendar mai flexibil: „În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră”.

De asemenea, România își propune consolidarea Uniunii Energiei și interconectarea rețelelor europene, astfel încât prețurile la energie să fie mai accesibile pentru populație și mediul de afaceri.

„România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia”, a mai spus președintele.

În ceea ce privește viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, Nicușor Dan a subliniat că România susține alocările pentru competitivitate, dar cere ca fondurile să fie distribuite echitabil între statele membre.

„România consideră că este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene”, a transmis șeful statului.

Consiliul European informal va avea loc pe 12 februarie și va fi dedicat în principal competitivității economice a Uniunii Europene, tranziției energetice și viitorului buget multianual al blocului comunitar.