Nicușor Dan, în haină de camuflaj, la o bază aeriană NATO din Finlanda. „România își dorește să aprofundeze această cooperare”

2 minute de citit Publicat la 13:49 14 Sep 2026 Modificat la 14:03 14 Sep 2026

Președintele Nicușor Dan la baza aeriană NATO din Finlanda. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat luni Lapland Air Wing, unde s-a afișat îmbrăcat într-o haină militară în culori de camuflaj. Vizita lui Nicușor Dan la baza aeriană NATO din Finlanda a avut loc în marja unui summit european de securitate dedicat Regiunii Arctice.

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„Apreciez primirea generoasă și profesionalismul Forțelor Aeriene finlandeze. Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg”, a spus Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook.

Baza aeriană vizitată de Nicușor Dan va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu.

„România urmează aceeași direcție, prin tranziția, în anii următori, de la F-16 la F-35. Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene, până la mentenanță și producția industrială. România își dorește să aprofundeze această cooperare. Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, din Arctica până la Marea Neagră”, a mai spus șeful statului român.

Președintele României participă luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi. Summitul a început duminică, prima zi încheindu-se cu o cină de lucru găzduită de prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.

Șeful statului se va deplasa către Arktikum Centre unde va participa la sesiunea de lucru "Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic", la dejunul de lucru "The EU's Role and Actions in the Arctic" şi va vizita expoziţia "Arctic Opposites".

Programul de luni al preşedintelui se va încheia prin susţinerea unei conferinţe comune de presă cu liderii participanţi la Summit, la Lappia Hall.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).