Ninsorile și viscolul lasă fără curent aproape 143.000 de români. Care sunt zonele cu avarii în rețeaua electrică din cauza vremii

În numeroase zone, accesul echipelor de intervenții este îngreunat din cauza stratului consistent de zăpadă. FOTO: Profimedia Images

Vremea severă din ultimele ore, cu ninsori abundente, viscol și vânt puternic, a avariat rețelele electrice din aria Distribuție Energie Electrică România, lăsând fără curent aproape 143.000 de utilizatori din 204 localități, în special din Muntenia și Transilvania, în timp ce zeci de echipe intervin în teren, în condiții dificile, pentru remedierea defecțiunilor.

În numeroase zone, accesul este îngreunat din cauza stratului consistent de zăpadă, precum și a vegetației căzute pe traseele de intervenție, ceea ce face ca operațiunile să se desfășoare în condiții dificile, transmite DEER, potrivit unui comunicat de presă.

Echipele operative DEER, acționează în prezent în următoarele județe/localități/comune afectate:

-Județul Alba: Tonea, Cenade, Zlatna - partial, Sugag (1786 utilizatori nealimentați)

-Județul Brașov: Maierus, Mateias, Racos, Mecheasa,Jimbor, Cincsor (444 utilizatori nealimetați)

-Județul Mureș: Gogan, Cund, Ormenis, Santiana (509 utilizatori nealimentati)

-Județul Sibiu: Saros, Valchid, Copsa Mare, Ighisul Nou, Medias, Mosna, Vestem, Talmaciu, Dumbraveni, Ernea, Biertan, Richis, Nemsa (2354 utilizatori nealimentați)

-Județul Brăila: Horia, Surdila Greci, Faureni-partial, Drogu, Udresti, Jirlau, Perisoru, Berlescu, Visani, Plasoiu, Stavarasti, Caieni, Bertestii de Jos, Bertestii de Sus, Spiru Haret (3808 urilizatori nealimentați)

-Județul Buzău: Naieni, Sahateni, Catina, Chiojdu, Mlajet, Paltineni, Viperesti, Rusavatu (4240 utilizatori nealimentați)

40.000 de consumatori, fără energie electrică în Dâmbovița

-Județul Dâmbovița: Serdanu, Tabara Stejarul, Ungheni, Gheboieni, Oncesti, Pucheni, Valeni, Malul cu Flori, Manesti, Bucsani, Adanca, Dichiu, Zanoaga, Padina, Dragomiresti, Decindeni, Zona OMV-Petrom, Valea Voievozilor, Matasaru, Tetcoiu, Moreni, Iedera, Colibasi, Valea Lunga, Razvad, Ochiuri, Ocnita, Gura Ocnitei, Izvoare, Manga, Pietrari, Barbulet, Raul Alb, Runcu, Brebu, Badeni, Fieni, Pucioasa, Pascov, Zona industrial Titu, Boteni, Gherghitesti, Gura Foii, Rancaciov, Ungureni Rancaciov , Mogosesti, Bratesti, Cazaci, Nucet, Piersinari, Raciu, Siliste, Valea Mare , Butoiu de Sus, Butoiu de Jos, Hulubesti, Ludesti, Scheiu, Vulcana Bai, Motaieni, Varfuri, Bezdead, Buciumeni, Magura, Lazuri, Caragiale, Ghirdoveni, Darmanesti, Olari, Candesti Deal, Bilciuresti, Branesti, Glodeni, Priboiu, Visina. Brosteni, Izvoru, Balteni, Contesti, Savesti, Bolovani, Cuza Voda, Mircea Voda, Banesti, Ciocanesti, Obsilav, Croitori, Uliesti, Odobesti, BRancoveanu (39840 utilizatori nealimentați)

-Județul Prahova: Valea Doftanei, Cheia, Poiana, Provita Draganeasa, Targsorul Nou, Stoienesti, Strejnic, Bordeni, Mislea, Negoiesti, Posesti, Stefesti, Alunis, Bertea, Floresti, Filipesti de Padure, Valea Calugareasca, Tataru, Blejoi, Pacuresti, Pleasa, Cosminele, Dumbravesti, Malaiesti, Filipesti, Valeni, Predealul Sarari, Brebu, Telega, Calinesti, Baicoi, Bustenari, Petrom, Albesti Palelogu, Ceptura, Chitoreni, Podeni, Colceag, Carbunesti, Soimari, Podeni Noi, Apostolache , Iordacheanu, Cheosdeanca, Gorgota, Poienari Burchi, Sirna, Magureni, Malaiesti, Cosmina, Plopeni (89831 utilizatori nealimentați)

-Județul Vrancea: Maraseti-partial, Dumitresti-partial, Lupoaia, Bicestii de Jos, autostrada nod rutier Bogza (119 utilizatori nealimentați).

În situația înregistrării unor întreruperi accidentale în alimentarea cu energie electrică, cauzate de avarii ale rețelei sau de condiții meteorologice nefavorabile, utilizatorii pot apela Serviciul Call Center Distribuție, disponibil permanent, la următoarele numere:

Transilvania Nord (CJ, BN, SJ, BH, SM, MM): 0800 400 929

Transilvania Sud (AB, SB, MS, HR, BV, CV): 0800 500 929

Muntenia Nord (PH, DB, BZ, BR, GL, VN): 0800 500 205