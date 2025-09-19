Noi bucăți de dronă, găsite pe litoralul românesc. Mesaj de avertizare în limba rusă

<1 minut de citit Publicat la 08:43 19 Sep 2025 Modificat la 08:44 19 Sep 2025

Este anchetă în judeţul Constanţa după ce noi fragmanete provenite dintr-o dronă au fost găsite pe Plaja Vadu. Descoperirea a fost făcută în timpul unei acţiuni de ecologizare a zonei. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre o dronă rusească.

Descoperirea a fost făcută pe plaja din zona Vadu, între Edighiol și Periboina, în timpul unei acțiuni de ecologizare desfășurată de inspectorii de la Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării.

La aproximativ 600-700m de localitatea Edighiol, mai exact pe malul mării, echipa de ecologizare a identificat o bucată de metal cu aspect asemănător unei componente de dronă.

Mesajul de avertizare de pe ea este în limba rusă și înseamnă „Nu atingeți”.

Deși obiectul putea prezenta interes pentru specialiști, aceasta a fost ulterior trimisă la reciclare, în loc să fie predată Ministerului Apărării Naționale pentru o expertiză tehnică de specialitate.

Situația ridică semne de întrebare privind proveniența și natura fragmentului metalic, dar și cu privire la modul de gestionare a unor astfel de descoperiri în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Practic, rămâne o necunoscută dacă drona era rusească sau poate ucraineană.