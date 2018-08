Notarul din dosarul casei președintelui Klaus Iohannis, a făcut lumină în acest caz. Numele Corneliei Popa s-a invocat de foarte multe ori, iar acum este supusă unei verificări de către Uniunea Notarilor, în urma adresei făcute de ministrul Finanțelor, către ministrul Justiției.



”Mi-au cerut documentele din dosar, probabil că încep o verificare a documentelor şi apoi vin aici la sediu. Tocmai de aceea am şi dispus suspendarea doamnei Baștea. Anterior primirii adresei de la Agenţia Fiscală, m-au notificat şi doamna Baştea şi casa de avocatură Muşat şi Asociaţii că au un dosar pe rol la Tribunalul Sibiu. Când primeşti o gramadă de notificări, de somaţii, să nu repuneţi pe rol. Deci, din punctul meu de vedere, inclusiv prezentarea pe post este o presiune. E o presiune. Clar este o presiune. Am respectat legea în sensul că am dispus suspendarea pâna la soluţionarea definitivă”, a declarat Cornelia Popa, pentru Antena 3.