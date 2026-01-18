O adolescentă de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol și șantaj

<1 minut de citit Publicat la 12:06 18 Ian 2026 Modificat la 12:06 18 Ian 2026

Acuzații șocante la adresa unei adolescente de doar 14 ani. Fata a fost arestată pentru 15 zile, într-un dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au descoperit că în luna iulie a anului trecut, adolescenta originară din Prahova ar fi realizat și stocat mai multe materiale video, cu altă persoană – tot minoră – surprinsă în ipostaze indecente.

Ulterior, imaginile ar fi fost trimise mai multor persoane.

Potrivit probelor strânse în anchetă, victima a fost constrânsă prin amenințări cu publicarea online a materialelor deja existente și ar fi fost obligată să participe la apeluri video, în care să execute acte cu conotații intime. Asta, pentru a obține conținut pornografic suplimentar.

Mai apoi, pentru a obține un cont de socializare valoros, cu mulți urmăritori, suspecta ar fi șantajat-o pe aceeași victimă, amenințând-o cu expunerea publică a înregistrărilor.

Cercetările au scos la iveală și alte detalii șocante. Începând din octombrie, anul trecut, minora ar fi păstrat în telefonul ei fotografii și cu alți minori în poziții sexuale clare.

Expertiza medico-legală confirmă că ea avea discernământ deplin în momentul în care a recurs la astfel de fapte.

Fata de 14 ani a ajuns acum în arestul Poliției din Oradea, unde va rămâne pentru următoarele 15 zile.