O bandă de români a speriat California. Au jefuit zeci de oameni printr-o metodă rapidă, dar în cele din urmă au fost prinși. Foto: Captură video Antena 3 CNN

O bandă de români a speriat California. Distrăgând atenţia americanilor care scoteau bani de la bancomat, hoţii au reuşit să-i jefuiască. Ţinteau victime vulnerabile din mai multe orasşe de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. 3 români au fost arestaţi după ce au fost surprinşi de camerele de supraveghere.

Imaginile au fost suprinse de o cameră de supraveghere în noiembrie anul trecut. Se observă cum victima, în vârstă de 66 de ani, este urmărită pas cu pas de hoţi. Imediat ce ajunge la ATM apar doi dintre suspecţi în spatele ei. Unul se opreşte preţ de o secundă, se uită, se întoarce şi ajunge şi al doilea suspect. Cei doi suspecţi îşi schimbă rapid locurile iar după ce bancomatul de lângă victimă rămâne liber, primul suspect se poziţionează pentru a simula o retragere de bani. O poziţie strategică, pentru a observa cu atenţie codul PIN. Individul rămas în spatele victimei aruncă o bancnotă pe jos şi îi atrage atenţia victimei că a scăpat nişte bani. Rapid şi cu multă dexteritate, complicele care era la bancomatul alăturat fură cardul victimei şi îl înlocuieşte cu unul fals.

Cu cardul furat şi cu codul PIN, hoţii au reuşit să retragă bani şi să cumpere mai multe produse.

Pe 6 ianuarie, investigatorii au făcut primele raiduri. Cel puţin 12 persoane din 3 oraşe californiene au fost jefuite de banda de români.

Anchetatorii americani au analizat tiparul şi cred că victimele sunt de ordinul zecilor dar şi că reţeaua ar fi mult mai mare.

Doi dintre românii arestaţi au fost eliberaţi pe cauţiune, după ce au achitat 40.000 de dolari.