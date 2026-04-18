O casă din Dolj a lui Mircea Dinescu a fost incendiată: Prejudiciu de circa 100.000 de euro. Polițiștii au deschis o anchetă

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce poetul Mircea Dinescu a depus o plângere la Parchet sesizând că o casă din lemn pe care o deţine în comuna Cetate ar fi fost incendiată, prejudiciul estimat fiind de circa 100.000 de euro, potrivit Agerpres.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere”, a informat, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit unor surse judiciare, casa aparţine poetului Mircea Dinescu.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizare să fie dispusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.