Mircea Dinescu, despre cea mai mare greşeală a premierului: Şi Bolojan, şi Nicuşor joacă-n alta piesa decât jucăm noi

Mircea Dinescu, scriitor, publicist si om de afaceri şi Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa colaj foto: Agerpres

Scriitorul Mircea Dinescu a declarat vineri seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să urmeze exemplul împăratului italian care a mers desculţ la Papa Grigore al VII-lea ca să-i ceară iertare şi că şefului Guvernului de la Bucureşti ar fi trebuit să ceară ajutor la Bruxelles. "Şi Bolojan, şi Nicuşor joacă-n alta piesa decât jucăm noi", a spus maestrul, care a lansat un atac dur la adresa politicienilor din România. "Ăştia sunt funcţionari, nu ştiu să vorbească bine, nu ştiu să gândească în perspectivă, nu au un proiect pentru România, nu au nimic! Sunt nişte nulităţi", a mai menţionat afaceristul în timpul declaraţiilor.

La întrebarea "Unde este cel mai mare greşeală a lui Ilie Bolojan din punctul dumneavoastră de vedere?", scriitorul Mircea Dinescu a reamintit de episodul în care Henric al IV-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, a mers la castelul din Canossa (Italia) pentru a-i cere iertare Papei Papa Grigore al VII-lea. În plus, acesta a spus despre cei de la AUR că reprezintă "un drog" poporul român. Totodată, a afirmat că, dacă Călin Georgescu ar fi ajuns preşedinte, ar fi fugit din România.

"Ilie Bolojan ar fi trebuit să se ducă la Bruxelles, cum s-a dus acel rege (n.r.: Henric al IV-lea) desculţ la castelul din Canossa să-i ceară iertare Papei, desculţ să spună: «Domnilor, noi de 30 de ani încercăm să construim capitalismul. Nu se poate, la noi s-a întâmplat un cutremur, din cutremur nu vrei să scoţi bani din cutremurul României». (...). Bolojan nu ştie nimic, la fel şi Nicuşor. Şi Bolojan, şi Nicuşor joacă-n alta piesa decât jucăm noi. (...).

Noi am fi trebuit să fim scutiţi, toţi producătorii români – niciun impozit plătit pentru nimic. Cine produce ceva în ţara asta nu trebuie să plătească impozitul. Suntem, după 50 de ani, în care am uitat ce este ăla capitalism, de fapt. Nu putem să ne jucăm acumde-a capitalismul", a spus Mircea Dinescu în cadrul intervenţiei telefonice din această seară la "Decisiv", emisiune moderată de Cătălina Porumbel la Antena 3 CNN.

Renumitul scriitor a făcut declaraţii acide la adresa politicienilor români.

"Ăştia sunt funcţionari, ei nu sunt politicieni, nu ştiu să vorbească bine, nu ştiu să dialogheze cu presa sau cu oamenii din jur, nu ştiu să gândească în perspectivă, nu au un proiect pentru România, nu au nimic! Sunt nişte nulităţi, după părerea mea. Să vă spun ceva: Nicolae Ciucă a fost trădat de domnul Bolojan. (...)", a mai precizat Mircea Dinescu, potrivit sursei citate.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN Cătălina Porumbel ce face de această recesiune tehnică pe care ţara noastră o traversează, renumitul scriitor a răspuns astfel:

"Fugăresc economia de piaţă şi pe unde o prind, vor s-o omoare... politicienii noştri asta fac. (...). Domne, noi ne-am născut cu greu printr-o «cezariană», mai rău decât o cezariană, am ieşit din comunism, un lucru pe care nu l-a prevăzut nici Karl Marx, care a fost mai deştept decât noi, că după comunism vine capitalism, făcut de activişti de partid, de securişti şi bişniţari, şi de poeţi nebuni, da?!?

Au trecut 30 de ani de capitalism şi, după 30 de ani, tot ce au reuşit aceşti politicieni, ce au reuşit?!? Ca populaţia asta amărâtă, după 30 de ani, să aibă nostalgia mizeriei în care am trăit înainte de '89, când stăteam la cozi pentru mâncare. Acum este în oglindă: stăm la cozi ca să dăm bani la primării, la impozite. Este o lume scârbavnică, după părerea mea".

Potrivit mărturiilor maestrului, la cetate are 10 angajaţi, printre care se numără două bucătărese şi două femei care fac ordine. Despre impozitul pe care îl are de plătit nu a dorit să ofere o sumă.

"Nu vreau să intru în amănunte(...). Să ştiţi că dacă încerci să faci ceva în ţara asta, să produci ceva sau să încerci o chestie – eu am încercat cu turismul aici, în zonă – ăştia nu fac decât să te omoare, pur şi simplu. (...) Să ştiţi că nu se strâng bani nici pentru salarii acestor oameni, pentru că toată lumea la ora asta este speriată, este îngrozită. (...). Ăştia nu mai au simţul realităţii, că, după părerea mea, asta este marea crimă a acestor politicieni", a mai precizat Mircea Dinescu la Antena 3 CNN.