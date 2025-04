O femeie din Iaşi a fost bătută şi incendiată de fostul soţ, eliberat recent din puşcărie

La câteva ore după ce a fugit la locul faptei, individul fost depistat de poliţişti şi dus la audieri. Sursa foto: Agerpres

O femeie de 49 de ani din Iaşi se zbate între viaţă şi moarte, după ce ar fi fost bătută cu bestialitate şi incendiată de fostul soţ. Bărbatul ieşise de curând din puşcărie, fiind condamnat pentru violenţă în familie, iar în această dimineaţă şi-ar fi aşteptat fosta parteneră în faţa blocului. Locatarii au încercat să îi salveze viaţa femeii. Aceasta se află acum în spital cu arsuri şi fracturi extrem de grave. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Victima a fost aşteptată la prima oră a dimineţii în faţa blocului de fostul soţ. Acesta ar fi bătut-o cu un ciocan, ar fi incendiat-o, apoi, a fugit.

"Am luat o sticlă repede, am început să o sting... asta a fost implicarea mea. Am reuşit să o sting, a fost important că am salvat-o", a povestit salvatorul femeii, iar o localnică a afirmat: "A reuşit să vorbească, să spună două cuvinte: să ne spună că e femeie, că nu ne dădeam seama".

După ce au stins flăcările, martorii au sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

"Era într-o stare gravă: traumatism cranio- facial, arsură care a fost estimată la 60% din suprafaţă, de grad 2 şi 3. Starea e gravă, e instabilă hemodinamic şi echipa se luptă pentru salvarea vieţii", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi.

Bărbatul ieşise de curând din puşcărie. Acesta fusese condamnat pentru violenţă în familie. Acum, ar putea ajunge din nou în spatele gratiilor. La câteva ore după ce a fugit la locul faptei, a fost depistat de poliţişti şi dus la audieri.