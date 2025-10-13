O nouă categorie de venituri va fi verificată de ANAF. Instituția a declanşat un val de controale în toată ţara

O nouă categorie de venituri a intrat în vizorul ANAF. Instituția a pregătit un val de controale în toată ţara. Foto: Hepta

ANAF i-a luat în vizor pe românii care investesc la bursă. Fiscul şi-a intensificat controalele în cazul celor care obţin venituri din investiţii, atât în ţară, dar şi în străinătate. Oamenii au primit notificări pentru banii câştigaţi din 2019 şi până acum, informează Antena 3 CNN.

Consultanţii fiscali îi avertizează pe români care au făcut investiţii în ultimii ani să verifice dacă au primit notificări de la ANAF. Sunt vizate, în primul rând, veniturile câştigate pe bursă. În contextul în care deficitul bugetar este în creştere, ANAF a intensificat aceste controale în ultima perioadă.

Românii care nu se conformează şi nu depun declaraţia unică la termen, prin care să arate ce venituri au obţinut, se pot aştepta la blocarea conturilor sau chiar la propriri pe salarii din partea ANAF. Se estimează că aproximativ 3-5% dintre români fac astfel de investiţii, însă cifra este în creştere.

Se fac controale şi la casele de amanet

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) începe şi vânătoarea iubitorilor de lux din România. Surse Antena 3 CNN au declarat că sunt vizaţi cei cu maşini scumpe de peste 50.000 de eurro. De asemenea, vor fi verificaţi şi cei care deţin case de amanet din toate oraşele ţării. Inspectorii de la Fisc pot confisca 70% din sumele nedeclarate.

Oficiali, de astăzi, inspectorii de la ANAF încep controale în toată România la casele de amanet. Conform unor surse, Fiscul a luat în vizor proprietarii de astfel de afaceri, care au venituri mai mari decât încasează din casele de amanet.

"Practic, vorbim de venituri care nu sunt justificate. Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate", a relatat Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.