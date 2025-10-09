Inspectorii ANAF fac controale la casele de amanet şi iubitorii de maşini de lux. Se pot confisca până la 70% din sumele nedeclarate

ANAF a inițiat acțiuni de control la casele de amanet din marile oraşe ale României. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Agerpres

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) începe joi vânătoarea iubitorilor de lux din România. Surse Antena 3 CNN au declarat că sunt vizaţi cei cu maşini scumpe de peste 50.000 de eurro. De asemenea, vor fi verificaţi şi cei care deţin case de amanet din toate oraşele ţării. Inspectorii de la Fisc pot confisca 70% din sumele nedeclarate.

Oficiali, de astăzi, inspectorii de la ANAF încep controale în toată România la casele de amanet. Conform unor surse, Fiscul a luat în vizor proprietarii de astfel de afaceri, care au venituri mai mari decât încasează din casele de amanet.

"Practic, vorbim de venituri care nu sunt justificate. Vor fi controale atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară. Se concentrează aşadar verificările celor de la ANAF în marile oraşe din România. S-a făcut şi o analiză de risc şi s-a stabilit faptul că sunt unii proprietari care au venituri mai mari decât cele încasate de la casele de amanet. Unde se va stabili clar că există această situaţie, ei bine, ANAF-ul va putea confisca 70% din sumele nedeclarate", a relatat Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

Potrivit unor surse, de săptămâna viitoare încep alte controale, dar, de această dată vorbim despre controale care se fac în rândul oamenilor care au maşini scumpe, a căror valoare depăşeşte suma de 50.000 de euro şi, în acelaşi timp, nu au venituri. Iar asta înseamnă că nu ar putea justifica aceste autoturisme de lux.

Se fac foarte multe controale acum, pe final de an, având în vedere că şi bugetul statului are nevoie de tot mai mulţi bani.