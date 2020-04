Manuela Șestac, medic la spitalul din Suceava: Dictatura fostei conduceri ne-a afectat viața personală și a pus pacienții în pericol

"Mă aflu încă în spital, după două săptămâni. Din nefericire pentru mine, testele de control au ieșit pozitive - ambele - așa ca voi mai urma o săptămână de spitalizare. Sperăm să se rezolve situația într-un fel sau în altul. Starea mea este acum bună", a spus dr. Manuela Șestac.

IVM

Medicul spune că încă nu știe de unde ar fi luat virusul.

"Nu știu de unde, dar am înțeles cum m-am infectat: în momentul în care eu am ajuns în spitalul din Suceava, cu siguranță, acolo era transmitere comunitară. Întorcându-mă dintr-o zonă roșie am purtat tot timpul pe față o mască, atunci când am fost în secții, cu excepția cabinetului medical unde stăm trei colegi și unde au venit doamnele asistente cu care mai discutam diverse probleme. Atunci am fost fără mască", a mărturisit dr.Manuela Șestac.