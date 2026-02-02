Oana Țoiu se întâlnește cu Marco Rubio la Washington pentru discuții despre minereurile rare ale României

Oana Țoiu și Marco Rubio. Foto: X/Oana Țoiu

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, se va întâlni în aceste zile la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Țoiu va participa, la invitația Departamentului de Stat al SUA, la o discuție inter-ministerială pe tema minereurilor și pământurilor rare.

„Întâlnirea ministerială pe tema minereurilor rare reprezintă un pas esențial în obținerea autonomiei strategice pentru anumite sectoare cheie ale economiei. Parteneriatul nostru strategic (cu SUA, n.r.) reprezintă o bază solidă pentru asigurarea lanțurilor de aprovizionare și investițiilor strategice”, a spus Oana Țoiu într-o postare publicată, în limba engleză, pe contul său de X/

Țoiu a mai precizat că România are una dintre „cele mai vechi industrii extractive din lume”, în special de petrol și gaze.

„Parteneriatul nostru de mai bine de 100 de ani cu SUA în acest domeniu se dovedește acum important în actualul context geopolitic și întărirea legăturilor din UE și SUA”, a mai spus ministra de Externe.