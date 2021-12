Un ofițer DGA a lucrat sub acoperire ca șofer de TIR, pentru a dovedi corupția din vama Borș

Astfel, au fost prinși șase polițiști de frontieră care luau mită. Aceștia cereau între 50 lei și 100 euro de la șoferii de TIR care intrau sau ieșeau din ţară, pentru a nu-i controla. Cel mai des, însă, polițiștii de frontieră îi abordau direct pe şoferi.

Bărbatul a lucrat atât pe curse interne, cât și pe curse externe, în cadrul anchetei care s-a întins pe mai multe luni, conform eBihoreanul.ro.

Ancheta începuse încă de anul trecut, ca urmare a unor denunțuri, și, pentru a putea descoperi polițiștii corupți, anchetatorii au autorizat folosirea a doi investigatori şi a unui colaborator sub acoperire, dintre care unul, care avea atestat de şofer profesionist, a avut un rol special: sub un alt nume, s-a înscris la cursuri şi şi-a dat din nou examenele ca să obţină atestat de şofer profesionist, iar apoi s-a angajat pentru câteva luni la o firmă de transporturi ca şofer de TIR, calitate în care a fost trimis şi în curse externe. Agenții sub acoperire au purtat echipamente audio-video și au înregistrat faptele de corupție.

Cinci dintre ei au fost arestați preventiv, pe 5 decembrie, pentru 30 de zile de către Tribunalul Bihor, iar apoi, după câteva zile, Curtea de Apel Oradea a schimbat măsura cu cea a arestului la domiciliu pentru 15 zile.

Mai mult, unii patroni de firmă sunau direct anumiți polițiști de frontieră și le indicau TIR-urile care urmează să treaca prin vamă, pentru ca acestea sa nu fie verificate.

