Ora Pământului 2021. Luminile vor fi stinse timp de o oră, între 20.30 şi 21.30

Ora Pământului 2021 are loc astăzi, 27 martie 2021, în intervalul 20.30 - 21.30, pentru a marca evenimentul organizat an de an care are ca scop sensibilizarea faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă.