Pacientă care a trecut prin 18 șocuri anafilactice și printr-o moarte clinică: ”Zero reacții la primele doua doze Pfizer, zero și acum!”

Nidelea Vaia Nicoleta îndeamnă la vaccinarea împotriva COVID-19 după ce și ea s-a imunizat cu trei doze și susține că nu a avut reacții adverse:

„Vaccinarea salvează vieți!

Întotdeauna îi întreb pe doctori, când e vorba de medicină.

Când dl. prof. univ. dr. Alexandru Rafila și dl prof. univ. dr. Horia Bumbea mi-au spus: vaccinează-te cu doza a treia, am spus ca dânșii știu mult mai bine decât mine și dacă întotdeauna au avut dreptate când m-au sfătuit medical, le urmez sfatul.

Azi, cu Emanuel Vaia am primit doza 3 la SUUB Municipal București, sub supravegherea dnei. dr. alergolog Brîndușa Petruțescu.

Am 18 șocuri anafilactice pe bune și o moarte clinică și trei mutații genetice pe cromozomul 7, responsabil de producerea DAO, și zero reacții la primele doua doze Pfizer, zero și acum!

Am aplicat protocolul internațional de vaccinare pentru mastocitoză și alergici elaborat pe The Mast Cell Disease Society!

Aștept cu interes 9 G!”, a transmis Nidelea Vaia Nicoleta, într-o postare pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

