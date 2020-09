Pacienți anunțați că sunt infectați cu COVID, fără să fie testați. Reacția centrului de testare

”Astăzi, din păcate, numărul pacienților care au fost abordați prin acel SMS a crescut. Începând de ieri am fost sunați de către pacienții noștri în legătură cu un SMS de la un număr din 4 cifre, prin care erau informați că sunt pozitivi la testul COVID. O parte din cei care ne-au sunat au făcut, într-adevăr, testarea de COVID în cadrul centrului, dar rezultatul l-au primit sub formă scrisă, confidențial, de la unul din angajații noștri, iar o parte din cei care au primit acel SMS erau pur și simplu pacienți care au venit în cadrul centrului pentru alte probleme medicale.

În cursul zilei de ieri, am depus sesizare la organele competente, deja dosarul este predat către Poliție și va fi predat către cei de la DIICOT”, a declarat Livia Gomes, directorul Centrului Medical Caraiman.

Potrivit acesteia, din ce în ce mai mulți pacienți ai centrului sună panicați pentru a primi clarificări cu privire la mesajul primit. Sursa atacului nu a fost încă identificată.

”Nu s-a identificat sursa atacului, dar din discuțiile purtate cu operatorul care asigură mentenanța pe IT și cu alte persoane din domeniu, specializate, toate sursele duc undeva în afară”, a adăugat directorul, care susține că principala țintă a unul astfel de atac este discreditarea centrului și instalarea panicii în rândul populației.

Mirela s-a testat la Complexul Multifuncţional Caraiman și povesteşte ce a simţit în clipa în care a primit un SMS în care era anunţată că testul ei pentru COVID-19 este pozitiv, deşi aflase recent că nu are COVID-19, potrivit Mediafax.

„Am avut buletinul de analize cu rezultatul negativ, iar la două zile de când am primit rezultatul am primit acest SMS de la un număr format din 4 cifre, iniţial m-am gândit că este un robot ceva, de-al spitalului, un număr care nu putea fi apelat sau răspuns la mesaj, în care îmi spunea data exactă, ziua, ora la care am făcut, şi faptul că sunt pozitivă. Panică, asta am simţit, m-am gândit că mi-au greşit rezultatul, în secunda doi am pus mâna pe telefon şi am sunat la clinică, doamnele erau nedumerite, pentru că nu era numărul lor şi nu era normal să se întâmple aşa ceva. Şi aşa trăim în contextul actual nişte vremuri foarte grele, era tot ce ne mai lipsea”, povesteşte Mirela.

„Rezultatul analizelor laboratorului B al Complexului Multifuncţional Caraiman din data de 22 septembrie este Pozitiv” - asta a aflat, joi, cu stupoare printr-un SMS un alt pacient care s-a testat la Caraiman, un complex medical multifuncţional de stat destinat persoanelor cu venituri reduse.

Testul pacientului este însă negativ, nu pozitiv, cum scria în mesaj. Alţi pacienţi care s-au tratat aici au primit acelaşi mesaj, că sunt bolnavi de COVID-19, deşi nici măcar nu au făcut testul, ci doar au făcut aici diferite tipuri de investigaţii medicale.