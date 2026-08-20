Pană de curent în București: avaria a afectat mai multe zone din Capitală și din Ilfov, inclusiv zona Aeroportului Otopeni

<1 minut de citit Publicat la 19:13 20 Aug 2026 Modificat la 19:13 20 Aug 2026

Turnul de control de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București-Otopeni. Sursa foto: Hepta

Alimentarea cu energie a fost întreruptă joi timp de mai multe minute în zonele Pipera și Aviației din București, dar și în orașul Otopeni din Ilfov. Pana de curent a afectat inclusiv Aeroportul Otopeni, dar sistemele critice ale aeroportului au fost funcționale.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, a fost vorba de o lipsă tensiune la Fiderul Pipera aparținând companiei Rețele Electrice.

Compania „Rețele Electrice România” a anunțat că avaria s-a produs în jurul orei 16:24 la rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni.

Rețeaua a fost reconfigurată și s-a reluat alimentarea.

„Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică”, a transmis compania.

În timpul penei de curent, a fost afectată și alimentarea Aeroportului Otopeni, dar toate sistemele operaționale și critice ale aeroportului au fost funcționale.