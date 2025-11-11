Panică pe Aeroportul Băneasa: O flacără a apărut sub cabina unui avion Wizz Air imediat după aterizare

O flacără a apărut sub cabina unui avion Wizz Air imediat după aterizare. Foto: Hepta

Un incident a avut loc în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air.

Aceasta a apărut în momentul conectării grupului de alimentare electrică la aeronavă, potrivit unui comunicat oficial.

Reprezentanții companiei de handling RAS au sesizat imediat flacăra și au acționat rapid, retrăgând echipamentul pentru a preveni orice incident. În apropiere se afla și un echipaj al pompierilor aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină.

Aeronava, care venea de la Barcelona și aterizase la ora 01:18, avea la bord 225 de pasageri. În momentul producerii incidentului, majoritatea acestora coborâseră deja. Din motive de siguranță, comandantul aeronavei a activat procedura de urgență și a declanșat toboganul de evacuare, însă niciun pasager nu a fost nevoit să-l folosească.

Toți pasagerii sunt în afara oricărui pericol, iar avionul nu a suferit pagube materiale. Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează să fie supusă unei verificări tehnice amănunțite. Incidentul este anchetat de autoritățile competente.