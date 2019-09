Parchetul General anunţă percheziţii la locuinţa olandezului suspectat de uciderea fetiţei din Dâmboviţa

Parchetul General a anunţat marţi că au fost efectuate percheziţii la locuinţa închiriată în Bucureşti de cetăţeanul olandez suspectat de uciderea fetiţei din Dâmboviţa.



De asemenea, marţi a fost percheziţionată şi locuinţa acestuia din Olanda.



"În cursul zilei de 24 septembrie 2019, în cauza privind uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru, din localitatea Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa, cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1, 2 şi 3 lit. b Cod penal, agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c Cod penal, şi omor calificat, prev. de art. 188-189 Cod penal, au fost efectuate percheziţii domiciliare atât în Olanda, la domiciliul cetăţeanului olandez vizat, cât şi în România, la locuinţa temporară a acestuia. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale", se arată într-un comunicat al Parchetului General.



Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat marţi că olandezul a fost de cel puţin patru ori în România, existând informaţii că acesta a acţionat în mai multe judeţe.



"Începând de ieri, am dispus preluarea cauzei la Parchetul General pentru că există suspiciuni că activitatea infracţională a acestui individ s-a desfăşurat pe raza mai multor judeţe şi există o mobilizare mai amplă. În acest moment, nu ştim (dacă există şi alte victime - n.r.), dar trebuie să verificăm toate pistele. El a fost de cel puţin câteva ori în ţară. Noi ştim acum de patru, s-ar putea să fi fost de mai multe ori. (...) Nu ştim (dacă a avut complici - n.r.). Nu avem date la acest moment. El a fost în multe locuri din ţară. Noi desfăşurăm acum activităţi complexe. Ieri s-a emis un ordin european de anchetă. Apelăm la colegii din Olanda care ne sprijină şi sunt foarte deschişi colaborării cu noi şi trebuie să verificăm absolut toate pistele", a explicat procurorul general.



Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dâmboviţa a murit în Olanda în urma unui accident rutier, au declarat luni oficiali din Poliţia Română.



Şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, afirma luni că cetăţeanul olandez, principalul suspect în cazul uciderii fetiţei, era cunoscut în ţara sa că mai săvârşise infracţiuni de natură sexuală şi violenţă.