Povestea incredibilă a preotului Nectarie "blestemat" să se mute din România în Africa

Părintele Nectarie a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN cum a ajuns să plece din România în Africa, acolo unde creștinează sute de oameni pe zi şi construiește case şi biserici.

Sursa foto: Colaj Facebook Părintele Nectarie

Preotul Nectarie face acum minuni în mai multe țări africane. Călătoria până acolo este o poveste incredibilă.

Faptele sale de bine, multe sponsorizate de omul de afaceri Gigi Becali, i-au determinat pe anumiți localnici să-l reclame la guvern în țările africane cum că ar fi vrăjitor. Asta pentru că în doar doi ani de când este în inima Africii a ajuns să creștineze sute de oameni pe zi şi să construiască biserici şi case pentru localnici.

Preotul Nectarie a povestit cum a acceptat această misiune şi cum a ajuns la Gigi Becali care i-a dat sute mii de euro.

"Am ajuns chiar de ziua mea, când am împlinit 27 de ani pe 11 septembrie, în anul 2019. Mitropolitul meu este negru african. El păstorește două țări Burundi și Rwanda. Cât am stat acolo am învățat limba lor africană swahili. În tot continentul african sunt 56 de țări, dar în 18 țări se vorbește pe limba swahili.

Am fost reclamat la poliție de alți pastori, că în toată Africa sunt peste 800 de secte. E foarte grav dacă spui ceva împotrivă, e foarte grav și de aceea trebuie să le respectăm.

"Creștinez sute de oameni pe zi, construim case şi biserici"

Am fost reclamat de alți pastori, alte religii, alte etnii, la guvern că eu fac vrăji de convertesc atâta populație, sute mii și vin la noi, la biserica Ortodoxă.

Nu am avut nicio biserică, oameni slujeau în aer liber. Sunt 9 preoți aici în Rwanda. A fost foarte greu la început pentru că nu aveau nici vin de Sfânta Împărtășanie. O făceau cu suc care este necanonic, dar având în vedere situația din Africa trebuie să ne acomodăm.

Nu aveau veșminte, dar încet, încet am cărat din România. Așa am ajuns după doi ani, în 2021 la domnul Becali. I-am povestit ce fac aici și ce doresc să construiesc. Și dânsul ne-a ajutat foarte mult ca să ridicăm o catedrală cu sfinți Apostoli Petru şi Pavel.

Între timp eu am mai reînființat 2 parohii. Sunt mici ca un fel de capele micuțe în care slujim. Comunități avem foarte multe, peste 20 de comunități, doar că nu avem biserici. Eu mi-am dorit din suflet. Așa i-am spus și domnului Becali că îmi doresc din suflet o biserică, o catedrală ca la noi în România.

Şi iată că prin ajutorul lui Dumnezeu și domnului George Becali am construit și aici în Rwanda, în inima Africii, această frumoasă biserică. Îi mulțumesc și acum, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și mătuire la toată familia dânsului", spune părintele Nectarie.

Povestea incredibilă a preotului "blestemat" să se mute din România în Africa

"Nici eu n-am știut. Credeți-mă sincer, vă mărturisesc. Nici eu n-am știut că voi ajunge aici.

Eu sunt preoţit la ÎPS Teodosie arhiepiscopul Tomisului din Constanța. Am urmat la sfinția sa cursurile teologice licențe, master și la doctorat am plecat la Cluj-Napoca unde am depus voturile monahale pentru preot călugăr.

După un an de zile de preoție la Constanța, duhovnicul meu, marele părintele Irineu Curtescu mi-a prorocit într-un fel să mărturisesc.

Eu îmi spuneam păcatele și dânsul a schimbat subiectul și spunea că trebuie să plec în Africa, să fac misiune acolo.

Acolo vei trăi mulți ani, o să caute să te omoare acei vrăjitori. Într-adevăr sunt vrăjitori aici că zilnic îi întâlnesc, le simt prezența demonică și părintele mi-a și mărturisit: o să te caute, să te omoare acei vrăjitori, dar nu vei muri când vor ei, ci că vrea Maica Domnului.

Dar stai liniștit că vei trăi suta de ani și acolo o să mori și o să-ţi putrezească oasele. Asta m-a speriat. I-am spus părinte mă blestemi? Mi-a spus că asta îmi este dat. Dar cum ajung eu acolo cu cine să iau legătura? Știu doar din cultura mea că oamenii sunt negri și ce mai fac ei pe aici, cum trăiesc că viaţa este grea.

Lasă că se îngrijește Maica Domnului, mi-a spus părintele. Două luni de zile m-am frământat cu gândul ăsta mărturisit. De aceasta n-am știut cu nimenea să iau legătura sau nici măcar nu i-am mărturisit lui ÎPS Teodosie de la Constanța că poate mă credea că sunt nebun.

Cercetând lucrarea doctorat în muntele Athos, am ajuns la mănăstirea Grigoriu și acolo am întâlnit un preot care știa să vorbească româna și el mi-a povestit misiunea din Africa. Şi aşa am acceptat", a mai spus părintele Nectarie în emisiunea News Magazine de la Antena 3 CNN.