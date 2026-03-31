Pârtiile de la Transalpina-Voineasa se redeschid: Se va schia până după Paște

Pârtiile de la Transalpina-Voineasa se redeschid: Se va schia până după Paște. Foto: Agerpres

Deși se apropie sărbătorile pascale, iarna a revenit în forță în zonele montane. Ninsorile abundente din ultimele zile au refăcut stratul de zăpadă, astfel încât pasionații vor putea schia anul acesta de Paște, pe pârtiile de la Transalpina-Voineasa.

Vor fi ultimele zile de schi din acest sezon, pârtiile urmând a fi deschise publicului, în fiecare zi, începând cu ora 9:00.

„Vineri, 3 aprilie, domeniul schiabil Transalpina - Voineasa se redeschide şi, odată cu această zi, începe numărătoarea inversă a finalului de sezon. Mai avem la dispoziţie 10 zile să ne bucurăm împreună pe pârtie şi să încheiem sezonul împreună”, anunţă, marţi după-amiză administratorii pârtiilor.



În zonă a nins ca în toiul iernii zilele trecute, aşa încât s-a depus un nou strat de zăpadă.

Între 3 şi 13 aprilie, pârtiile de la Voineasa vor fi deschise publicului începând cu ora 9:00 şi până la ora 16:30, cu excepţia zilei de sâmbătă, 4 aprlie, când programul va fi prelungit până la ora 17:00.