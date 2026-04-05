Pasajele Obor, Lujerului și Victoriei vor fi reparate. PMB: „Pasajul Victoriei nu a mai fost reabilitat din 2009”. Când vor fi gata

Durata lucrărilor variază în funcţie de complexitate. Foto: Primăria Municipiului București / Facebook

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat, duminică, că Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare. Acesta nu a mai fost reabilitat din 2009 şi este într-o stare critică. Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare şi 24 pentru execuţia efectivă, spun autorităţile. De asemenea, şi Pasajele Lujerului şi Bucur Obor şi Podul Băneasa vor fi reabilitate.

„Pasajul Victoriei intră în consolidare şi modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din Bucureşti, aşa că este important să-l punem în siguranţă. Nu a mai fost reabilitat din 2009 şi este într-o stare critică! Are degradări avansate la structura de rezistenţă, infiltraţii, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului şi deficienţe majore la sistemele de drenaj şi iluminat”, a transmis Primăria Generală, pe Facebook.

PMB a subliniat ce lucrări vor fi efectuate.

„Îi vom da o noua faţă: Refacem benzile de circulaţie, linia de tramvai, trotuarele şi peroanele din staţii; Reabilităm pereţii şi zidurile de sprijini; Instalăm platforme electrice pentru ca persoanele cu dizabilităţi să aibă acces în pasaj; Modernizăm instalaţiilor electrice şi iluminatul public; Instalăm panouri digitale de semnalizare; Amenajăm partea superioară a pasajului, inclusiv spaţiile verzi”, mai transmite PMB.

Potrivit Primăriei Municipiului Bucureşti, este unul dintre cele mai ample proiecte de refacere a infrastructurii subterane din oraş din ultimii ani.

„Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare şi 24 pentru execuţia efectivă”, mai anunţă PMB.

Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri. Pe aici trec şi tramvaiele 1 şi 10. Primăria Capitalei mai anunţă reabilitarea pasajelor Lujerului, Obor şi Băneasa.

„Pasajele Lujerului şi Bucur Obor şi Podul Băneasa vor fi şi ele reabilitate. Toate cele trei au risc seismic grad V (N.r. - grad 5) şi au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri şi infiltraţii, pereţii şi stâlpii de susţinere sunt degradaţi. Sunt printre cele mai tranzitate pasaje şi poduri din Capitală, aşa că le punem în siguranţă, prin Administraţia Străzilor”, spune PMB.

„Ce facem mai exact? Demolăm şi înlocuim suprastructurile existente; Consolidăm infrastructura şi construim noi structuri rutiere; Refacem marcaje şi montăm indicatoare rutiere noi, Înlocuim sistemul de iluminare şi de supraveghere a traficului. La Pasajul Bucur Obor, instalăm un sistem de detecţie a incendiilor”, menţionează Primăria.

Durata lucrărilor variază în funcţie de complexitate. Astfel, pentru Pasajul Lujerului este de 33 de luni, pentru Pasajul Bucur Obor, 24 de luni, pentru Podul Băneasa, 17 luni.