Pedepse grele pentru cei care au băgat în comă un livrator nepalez la Cluj-Napoca. Trebuie să achite și daune morale

3 minute de citit Publicat la 19:38 27 Aug 2026 Modificat la 19:38 27 Aug 2026

Agresorii livrarorului nepalez din Cluj-Napoca au fost condamnați pentru tentativă de omor și tâlhărie calificată. Imagine cu carater ilustrativ. Foto: Getty Images

Un individ în vârstă de 19 ani, principalul agresor al unui cetățean nepalez, angajat ca livrator în Cluj-Napoca, a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, scrie joi Știri de Cluj.

El a fost găsit vinovat pentru tentativă de omor calificat și tâlhărie calificată.

Potrivit celor stabilite de anchetatori, L.S. l-a lovit pe livrator cu o bucată de lemn în cap, în spate și pe picioare.

Victima sa a fost transportată în comă la spital.

"În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale", au arătat procurorii.

În motivarea hotărârii prin care agresorul a fost condamnat la 9 ani de detenție, instanța a subliniat gravitatea comportamentului lui L. S. și arată că acesta a dat dovadă de "agresivitate, impulsivitate și lipsă de autocontrol".

Judecătorii au dispus, de asemenea, prelevarea de probe biologice pentru introducerea profilului genetic al lui L.S. în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Alți doi inculpați au fost condamnați pentru tâlhărie în același dosar. Victima primește daune morale de 25.000 de euro

Un alt inculpat, cu inițialele Ș. A.-R. a fost condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare, cu executare în regim de detenție, pentru tentativă de tâlhărie și tâlhărie calificată.

În cazul celui de-al treilea inculpat, Ș. L., instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, însă executarea în regim de detenție a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani.

Ș. L. este, în plus, obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, fie la Asociația "O masă caldă", notează Știri de Cluj.

Pe latura civilă, instanța a admis acțiunea formulată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj și i-a obligat pe L.S. și Ș. A.-R., în solidar, la plata a 113.064,14 lei, reprezentând daune materiale, plus dobânda legală până la achitarea integrală.

Tot în solidar, cei doi trebuie să îi achite lui cetățeanului nepalez suma de 25.000 de euro, în echivalent în lei la data plății, cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobânda legală.

Sentința Judecătoriei Cluj-Napoca nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Agresiunea asupra nepalezului la Cluj-Napoca a avut loc în aceeași zi cu atacul asupra unui alt livrator, la București

Incidentul din luna august, anul trecut, s-a petrecut în aceeași zi în care la București a fost bătut un cetățean din Bangladesh, care lucra ca livrator de mâncare.

Agresorul acestuia - un tânăr de 20 de ani, din Capitală - a fost arestat preventiv.

Ulterior, au apărut indicii care au completat profilul acestui din urmă inculpat.

Investigatorii au aflat că el posta pe rețelele sociale simboluri legionare și naziste.

Individul a încărcat inclusiv imagini și clipuri cu el însuși, având fața acoperită cu o mască, în timp ce mânuiește arme albe.

În timpul agresiunii, pe care a filmat-o cu propriul telefon, tânărul îl lovește cu pumnul în față pe livrator, îl numește "invadator" și îi cere să se întoarcă în țara lui.

La audieri, avea să declare că nu se aștepta să îl vadă cineva în timpul agresiunii.

Spre ghinionul lui, a fost văzut și ulterior imobilizat de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber.

Incidentul din București a provocat și reacția președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Agresarea livratorului din Bangladesh, o infracțiune motivată de ură

"Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici.

Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.

Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.

Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut.

Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța", a transmis, la momentul respectiv, președintele Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.