Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 şi la locuinţa lui Robert Negoiţă

Pecheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 şi la locuinţa lui Robert Negoiţă. FOTO: Agerpres

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac percheziţii joi la sediul Primăriei Sectorului 3 al Capitalei, condusă de Robert Negoiţă. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, percheziţiile au loc într-un dosar de abuz în serviciu legat de modul de construire a unui drum public în interesul familiei primarului Sectorului 3 al Bucureştiului. Sunt percheziții și la domiciliul edilului.

UPDDATE 10.20 "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție.

Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale", a comunicat DNA.

Știrea inițială

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins în dimineaţa zilei de joi atât la sediul Primăriei Sectorului 3 al Bucureştiului, dar şi la locuinţa lui Robert Negoiţă. Şi asta pentru că edilul este vizat de o anchetă care, spun sursele Antena 3 CNN, a început în 2025, la DNA.

Cercetările s-au desfăşurat însă in rem, după ce anchetatorii au aflat că primarul Robert Negoiţă ar fi construit în spatele Halei Laminor un drum pe un teren privat care ar aparţine fratelui acestuia, cu scopul de a facilita accesul spre un complex imobiliar pe care îl construia fratele primarului în acea zonă.

La momentul respectiv Robert Negoiţă a declarat că scopul era să faciliteze accesul locuitorilor în zonă şi că nicidecum nu şi-ar fi dorit să-l ajute pe fratele lui, deşi, legislaţia în vigoare spune că autorităţile publice pot construi, pot reabilita sau moderniza drumuri doar dacă terenurile respective sunt în proprietatea lor.

Recorder a relatat, în august 2025, că Robert Negoiţă a folosit resursele primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, aşternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.

”Drumul construit cu utilajele, oamenii şi materialele primăriei ar fi trebuit să aibă la bază un proiect trecut prin Consiliul Local al Sectorului 3, iar în proiect ar fi trebuit să figureze suma investită. Primarul nu s-a mai încurcat în astfel de detalii, ci doar a dat ordin să se facă. Şoseaua s-a făcut în câteva zile, a fost finanţată din bani publici”, nota atunci Recorder.

Ulterior, tot Recorder a anunţat că, la mai puţin de o săptămână de la publicarea investigaţiei jurnalistice, procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. La acel monent, anchetatorii au solicitat mai multe documente privind construcţia drumului.