Percheziții, după ce actorul Victor Rebengiuc a primit amenințări grave de la un anonim pe internet. Mascații au intrat peste suspecți

Percheziția din 12 februarie 2026, stânga, actorul Victor Rebenciuc la un miting electoral pro Nicușor Dan, în mai 2025, dreapta. Sursa foto: Poliția Română/ Hepta

Procurorii și polițiștii au efectuat, joi, o percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de amenințare, după ce actorul Victor Rebengiuc ar fost ținta unor mesaje violente transmise pe rețelele sociale, de către un individ care și-a creat mai multe conturi anonime, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Potrivit anchetatorilor, în cursul zilei de 5 decembrie 2024, după ce Victor Rebengiuc și-a anunțat public, în cadrul unui live pe Facebook, intenția de a participa la o manifestație civică pro-Europa organizată în Piața Universității și și-a exprimat opțiunea de vot de la acea vreme, acesta ar fi primit un mesaj de amenințare prin intermediul unei platforme de socializare.

Mesajul, transmis de pe un cont anonim, viza săvârșirea unei infracțiuni grave, respectiv lovirea cu un topor în cap, fapt de natură să îi provoace o stare de temere.

Anchetatorii susțin că persoana bănuită ar fi creat mai multe pagini pe rețelele sociale, fără a-și folosi numele real, prin intermediul cărora ar fi transmis în mod repetat mesaje cu conținut violent.

În cursul zilei de astăzi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la adresa a doi suspecți din București.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în acest dosar ar fi vizați doi suspecți, frați. Polițiștii au găsit la ei în casă mai multe pistoale care, la prima vedere, par nefuncționale și, cel mai probabil, sunt neletale. Acestea vor fi analizate în cadrul unei expertize.

Activitatea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Central și face parte din demersurile judiciare inițiate de Ministerul Public la sfârșitul anului 2024 în cauze privind instigarea publică, în scopul prevenirii și combaterii faptelor care pot afecta ordinea publică și climatul de siguranță socială.