Percheziții la Liberty Galați. Cum "au dispărut" credite de 292 de milioane de euro de la Eximbank

2 minute de citit Publicat la 07:33 07 Noi 2025 Modificat la 07:43 07 Noi 2025

Mai multe percheziții au loc vineri pe platforma Combinatului siderurgic Galați. Conform primelor informații, anchetatorii investighează modul în care credite în valoare de 292 milioane de euro, acordate de Eximbanck, au fost folosite de grupul Liberty. Sunt informații că bani nu au fost destinaţi pentru dezvoltarea producției, ci au fost folosiți în alte scopuri.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că mare parte din creditele primite de la Eximbank nu au fost folosite de către Liberty Galați pentru dezvoltare activității combinatului. Este vorba despre suma totală de 292 de milioane de euro, bani care trebuia să fie folosiți o parte din bani pentru repornirea furnalului numărul 5, iar alți bani pentru fabrica de țevi sudate.

Niciunul dintre aceste obiective care ar fi trebuit să ducă la creșterea producției nu a ajuns la capacitatea stabilită cu banca, ci, spun surse judiciare, o foarte mare parte din acești bani au fost folosiți în alte scopuri, de firme din grupul Liberty.

În timpul perchezițiilor se ridică documente și a se vedea cu exactitate ce s-a întâmplat cu acești bani.

Mii de oameni de pe platforma Liberty Galați au fost dați afară, pentru că firma este într-o situație critică.

Când au fost date creditele și în ce scop

În decembrie 2023, Liberty Galați a primit de la Exim Banca Românească un împrumut de 142 de milioane de euro, destinat repornirii Furnalului 5, singurul rămas funcțional în combinat, și relansării activității. Banii au fost acordați de guvern printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina, aprobată de statul român în 2023.

Combinatul ar fi trebuit să producă 172.000 de tone de oțel/lună, nivel considerat suficient pentru ca societatea să își acopere costurile curente, însă fără a putea să înceapă plata datoriilor restante. Pentru asta, ar fi trebuit să producă mai mult. Combinatul de la Galați nu a reușit să atingă însă nici măcar nivelul minim stabilit. Banii împrumutați de la banca statului român au ajutat compania să țină Furnalul 5 operațional doar în prima jumătate a lui 2024.

Pe 11 decembrie 2024, statul român, prin Exim Banca Românească, acorda Liberty Tubular Products Galați S.A. un alt credit, în valoare totală de până la 150 de milioane de euro.

Liberty Tubular Products Galați S.A deține laminorul de țevi sudate, este controlat în proporție de 99,99% de Liberty Galați și se află tot pe platforma combinatului.

Activitatea industrială trebuia reluată din ianuarie 2025, iar producția țintă de oțel era prevăzută la 172.000 tone pe lună, prag de la care combinatul își poate acoperi cheltuielile de operare curente și ar putea începe plata datoriilor restante. Abia în iunie a început faza de încărcare a furnalului, care a funcționat câteva zile.

Compania, cu datorii de 1,2 mld. euro şi cu pierderi de 1,1 miliarde de euro, a intrat din martie în concordat preventiv pentru a stabiliza businessul. Compania a trimis în şomaj 3.300 de angajaţi şi a restructurat o parte din personalul TESA. Doar 400-500 de salariaţi mai lucrează la două comenzi pe laminare, zincare.