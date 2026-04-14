Peste 2.000 de șoferi au rămas fără permis în minivacanța de Paște

1 minut de citit Publicat la 14:01 14 Apr 2026 Modificat la 14:01 14 Apr 2026

Aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat zilnic, la nivel național, în această perioadă / Sursa foto: Poliția Română

Aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis în perioada minivacanței de Paște, a informat, marți, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), potrivit Agerpres.

Aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat zilnic, la nivel național, în perioada sărbătorilor pascale, înregistrându-se scăderi „majore” ale infracțiunilor cu violență și ale accidentelor rutiere, față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Ca urmare a mobilizării structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în perioada sărbătorilor pascale, nu au fost înregistrate incidente deosebit de grave și a fost menținut un nivel optim de siguranță publică, principalii indicatori prezentând un trend descendent.

Astfel, infracțiunile comise cu violență au înregistrat o scădere cu 17%, față de anul trecut, numărul de accidente rutiere grave a scăzut cu 46%, iar numărul persoanelor decedate în accidente a scăzut cu 31%”, se precizează în comunicat.

Echipajele rutiere și-au concentrat eforturile pe prevenirea accidentelor de circulație prin identificarea și scoaterea din trafic a șoferilor care reprezentau un pericol pe drumurile publice.

„S-a acționat cu aproximativ 300 radare, iar în urma acțiunilor desfășurate aproximativ 2.400 de șoferi care au pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic au rămas fără permis”, a transmis MAI.

Structurile MAI au fost sesizate cu privire la producerea a 3.732 infracțiuni și au aplicat 38.255 sancțiuni contravenționale, a mai informat ministerul.