O șoferiță prinsă de polițiști cu 176 km/h s-a scuzat că i se ard cozonacii în cuptor

O şoferiţă a fost depistată de poliţişti în timp ce conducea cu 176 km/h pe DN38. Sursa foto: Facebook/Inspectoratul de Poliție Județean Constanța

O șoferiță de 35 de ani a fost surprinsă de un aparat radar circulând cu 176 km/h pe DN38 şi a fost trasă pe dreapta de un echipaj al poliţiştilor de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia. În vârstă de 35 de ani, femeia a invocat un motiv care i-a amuzat pe agenţi: teama că i se ard cozonacii în cuptor. "Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire", au transmis poliţiştii într-o postare, care a devenit virală.

Povestea care o are ca personaj principal pe o şoferiţa vitezomană de 35 de ani s-a petrecut vineri seara, cu puţin timp înainte de ora 20:00, pe DN 38, aflat în judeţul Constanţa. Oprită de echipajul de poliție, conducătoarea auto a fost înregistrată de radar cu o viteză mult peste limita legală, "performanță" care i-a adus imediat sancțiuni. Explicația oferită oamenilor legii a transformat însă incidentul într-unul inedit: graba de a ajunge acasă la timp pentru a salva cozonacii din cuptor.

"Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra "magică" de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!»", au povestit colegii poliţiştilor de la IPJ Constanţa într-o postare pe Facebook.

Graba culinară a costat-o scump: permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile, iar amenda depășește 1.800 de lei.

"Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire.

Nota de plată pentru «rețeta» vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți)", au mai povestit oamenii legii pe social media.

Polițiștii reamintesc că, indiferent de "urgențele gastronomice", viteza excesivă pune în pericol vieți, iar cozonacii, spre deosebire de siguranța rutieră, nu justifică riscuri pe drum.

"Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare «crește» aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.

Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor! Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor", au încheiat reprezentanţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța postarea de pe pagina de Facebook a instituţiei.