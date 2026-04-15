Peste 8,4 milioane de români au avut în martie mai puțini bani în conturile din Pilonul II

Peste 8,4 milioane de români au avut mai puțini bani în conturile de pensii private în luna martie, din cauza scăderii investițiilor. Oamenii au plătit aceeași contribuție, dar valoarea din conturi a scăzut temporar cu până la 4%, pe fondul diminuării profitului din investiții, în timp ce pensiile la stat rămân înghețate.

În ceea ce priveşte contribuţia pe care fiecare român la Pilonul II de pensii este de aproximativ 4,75% şi aceasta se reţine în mod automat din salariu. În privința salariul minim pe economie, care, în momentul de faţă, are o valoare de 4.050 lei, brut, această contribuţie la Pilonul II ajunge lună de lună la aproape 190 de lei.

Acest lucru face ca, într-un stagiu complet de cotizare, un român să reuşească să strângă la Pilonul II aproximativ 220.000 de lei. Odată ce se retrage din activitate şi cere ca această pensie din Pilonul II să-i fie plătită, reuşeşte să încaseze din Pilonul II suma de aproape 1.300 de lei/lună, bani care se adaugă la pensia de la stat.

Legat de scăderea randamentului, legea spune că pot exista fluctuaţii, însă, administratorii de pensii private sunt obligaţi ca, atunci când românii ies la pensie, să le plătească cel puţin banii pe care i-au cotizat lună de lună.

Datele arată că randamentul este, momentan, peste inflaţie, dacă ne uităm la istoricul pensiilor administrate în Pilonul II.

Pensiile de stat rămân îngeţate în 2026

În februarie, activul personal net al unui angajat se ridica la 149.965,02 lei, iar în martie, a coborât la 144.502,7 lei. Rezultă astfel o scădere de aproximativ 5.462 lei de la o lună la alta. Această evoluție este legată de fluctuațiile valorii unității de fond, caracteristice investițiilor pe termen lung, și nu indică neapărat o reducere a contribuțiilor virate.

În timp ce am văzut în luna martie această scădere a randamentului pentru pensiile private, la stat se păstrează decizia ca veniturile pensionarilor să rămână îngheţate în tot cursul anului. Pensia minimă la stat este de 1.282 lei, iar pensia medie a ajuns la aproape 3.600 de lei.