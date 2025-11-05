Petiție împotriva primarului Robert Negoiță. Este acuzat că vrea să transforme parcul IOR într-un „mall în aer liber”

3 minute de citit Publicat la 18:57 05 Noi 2025 Modificat la 18:59 05 Noi 2025

Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/George Călin.

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a inițiat o petiție prin care solicită Primăriei Sectorului 3 să nu implementeze un proiect de modernizare care ar putea afecta caracterul „natural, liniștit și viu” al Parcului IOR. Inițiativa a obținut peste 5.700 de semnături.



„Nu vrem transformarea parcului într-un «complex» renovat, într-un mall în aer liber, cu megafoane cu anunțuri, cu fântâni arteziene, cu amenajări intruzive și alte spații comerciale. Parcul I.O.R. nu este un simplu «teren de intervenție urbanistică». Este un ecosistem complex și un spațiu de refugiu emoțional și natural pentru zeci de mii de locuitori ai Capitalei”, se arată în petiție.

Conform aceleiași surse, propunerile formulate în chestionarul public lansat recent de Primăria Sector 3 „sugerează o viziune orientată excesiv spre spectacol, monetizare și artificializare”.

Semnatarii se opun introducerii în parc de: noi fântâni muzicale cu jocuri de lumini; sisteme de sunet ambiental; alte zone comerciale, târguri; piste de alergare betonate și platforme „invazive”; iluminat artificial excesiv.

„Nu dorim un parc de distracții. Nu dorim un mall în aer liber. (...) Dorim un parc viu, cu biodiversitate bogată (vegetație spontană, cu păsări, arici, veverițe etc.), cu zone tăcute, cu alei naturale și discrete, cu spații de contemplare, cu umbră și răcoare. Dorim un parc fără muzică de fundal, fără fântâni care poluează fonic și vizual, fără intervenții care îndepărtează oamenii de natură în loc să-i apropie”, se menționează în document.

La rândul său, Grupul de Inițiativă Civică IOR - Titan atrage atenția asupra faptului că Primăria Sectorului 3 alocă doar 30 de minute discuțiilor privind modernizarea Parcului IOR în cadrul dezbaterii publice care urmează să aibă loc joi, de la ora 16:30, la sediul primăriei.

„Din păcate, totul pare doar o formalitate: pentru un proiect care poate schimba radical cel mai iubit parc al sectorului, sunt alocate doar 30 de minute (!). Mai grav, proiectul de modernizare nu este public, așa încât cetățenii și specialiștii nu pot merge informați la discuții”, scrie grupul civic pe aceeași rețea socială.

Primăria Sectorului 3 anunța, la finalul lunii octombrie, că joi, 6 noiembrie, în Sala Consiliului Local Sector 3 (Calea Dudești nr. 191) va avea loc o consultare publică privind regenerarea urbană și viitorul parcurilor din sector.

La această întâlnire sunt invitați să participe locuitorii Sectorului 3, reprezentanții societății civile, ai asociațiilor de mediu și ai organizațiilor comunitare.

Agenda întâlnirii vizează: Parcul Pantelimon (începând cu ora 16:30), Parcul IOR (ora 17:00), Parcul Gheorghe Petrașcu (ora 17:30), Parcul Titanii (ora 18:00).

„În cadrul acestei întâlniri vor fi prezentate rezultatele chestionarului public privind nevoile comunității, precum și conceptul și funcțiunile propuse pentru principalele spații verzi vizate de proiectele de regenerare. (...) Consultarea se desfășoară în spiritul principiilor Noului Bauhaus European - Frumos. Sustenabil. Împreună, urmărind implicarea activă a cetățenilor în procesul de planificare urbană”, informa autoritatea locală.

Pe 29 octombrie, USR Sector 3 a cerut transparență și consultare publică pentru reamenajarea Parcului IOR, în contextul în care pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local figura un proiect privind modernizarea zonei. Ințiativa a fost retrasă ulterior ulterior de pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3.

„Primarul Robert Negoiță pregătește o nouă risipă de bani publici: peste 60 de milioane de euro pentru a «reamenaja» Parcul IOR și alte două parcuri din Sectorul 3, fără să consulte cetățenii, specialiștii sau consilierii locali. Din această sumă uriașă, aproape 70% ar urma să fie cheltuiți doar pentru Parcul IOR - un spațiu deja iubit și funcțional, pe care Negoiță vrea să-l transforme într-un bâlci de beton, cu spații comerciale și construcții inutile. (...) Proiectul include 20 de spații comerciale, 20 de toalete, un «hub acvatic», un amfiteatru și 24 de birouri modulare. Practic, Parcul IOR riscă să fie transformat într-un mall în aer liber, cu prețul distrugerii celui mai important spațiu verde din Sectorul 3”, transmitea USR.

Pe 30 octombrie, REPER a propus un parteneriat cu OAR București pentru reabilitarea parcului.