Piedici pentru Avocatul Poporului, în ancheta privind cazul Caracal: „Instituțiile statului încă bâjbâie”

foto: captura Antena 3

Avocatul Poporului Renate Weber a declarat, sâmbătă, la emisiunea Descoperiți, de la Antena 3, că multe dintre instituțiile statului nu au răspuns solicitărilor înaintate în urmă cu două luni, cu privire la cazul Caracal, iar cele care au răspuns au făcut-o la nivel formal.

”Au trecut deja două luni de când am făcut un număr de solicitări către mai multe instituții ale statului, unele ne-au răspuns însă absolut formal. De exemplu, de la Ministerul Educației am primit un răspuns formal. Pe noi ne interesa dacă între Ministerul Educației și Poliție există proceduri de informare reciprocă atunci când copiii lipsesc de la școală. Am primit un răspuns că s-a elaborat un plan privind prevenirea delicvenței”, a afirmat Renate Weber, la Antena 3.

”Instituțiile statului încă bâjbâie. Nu au o imagine clară a ceea ce trebuie să facă ca pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva”, a mai afirmat Avocatul Poporului.