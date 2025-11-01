Planurile climatice globale, în impas: ONU avertizează că obiectivul de la Paris rămâne nerealizabil

1 minut de citit Publicat la 16:00 01 Noi 2025 Modificat la 16:00 01 Noi 2025

Granița dintre natură și poluare. Foto: GettyImages

Guvernele nu reușesc să se ridice la înălțimea promisiunilor pe care le-au făcut în cadrul Acordului climatic de la Paris de acum 10 ani, pentru a reduce poluarea, arată un raport ONU, potrivit Politico.

Câteva țări și-au actualizat până acum angajamentele de a aborda ceea ce semnatarii pactului din 2015 numeau „amenințarea urgentă a schimbărilor climatice”. În afară de SUA, Australia, Canada, Brazilia, Japonia, Rusia și Marea Britanie, raportul arată că majoritatea țărilor din G20 nu și-au depus încă oficial planurile la ONU.

„Nu este posibil să se tragă concluzii sau deducții globale ample din acest set de date limitat”, potrivit raportului.

Trump respinge obiectivele și promovează combustibilii fosili

Lipsa de acțiune apare în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a presat națiunile să nu ia măsuri pentru a reduce utilizarea combustibililor fosili. Anterior, angajamentul lui Joe Biden a fost acela de a reduce emisiile SUA cu 61% până în 2035.

Trump a respins acest obiectiv, orientând țara spre o producție sporită de combustibili fosili, în concordanță cu viziunea sa care a catalogat schimbările climatice drept „cea mai mare înșelătorie” în timpul unui discurs la Adunarea Generală a ONU din septembrie.

În același timp, creșterea prețurilor la energie i-a determinat pe liderii europeni să se reangajeze să folosească surse de energie precum gazul natural.

Contextul european și lipsa marilor poluatori

Analiza nu a luat în considerare China și Turcia, mari poluatori care și-au dezvăluit obiectivele generale, dar nu și-au depus oficial planurile. De asemenea, nu a inclus Uniunea Europeană, care este încă în negocieri privind strategia sa de emisii. Aceasta a trimis o declarație de intenție pentru o reducere de până la 72,5% față de 1990 până în 2035.

Pentru a menține încălzirea globală sub pragul de 2 grade Celsius, IPCC (grupul interguvernamental de experți în evoluția climei) a stabilit că emisiile globale trebuie să scadă cu 35% până în 2035 față de nivelurile din 2019, iar pentru obiectivul mai ambițios de 1,5 grade Celsius, este necesară o scădere de 60%.

Luna viitoare, în Brazilia, guvernele își vor prezenta planurile la conferința climatică COP30. Termenul inițial de depunere a angajamentelor era februarie, dar procesul a fost întârziat în urma realegerii lui Donald Trump, președinte care, în primul său mandat, a retras SUA din Acordul de la Paris, acord care are drept scop combaterea eficientă a schimbărilor climatice.