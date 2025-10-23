Plată electronică la trecerea podului Giurgiu - Ruse. Șeful CNAIR: "Vor exista două artere dedicate". Când va fi gata

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe podul Giurgiu - Ruse.

Sistemul va funcționa pe sensul dinspre România spre Bulgaria.

Într-o postare pe Facebook, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a precizat când urmează să fie pusă în funcțiune noua facilitate.

Director CNAIR: Sistemul ar trebui să fie gata în șase luni

"Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse!

Am desemnat astăzi câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu – Ruse.

După semnarea contractului, câștigătorul licitației (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem.

Director CNAIR: Barierele de mare viteză vor permite accesul instant

Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

Dorim astfel să limităm intervenția factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă.

Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuați timpii de așteptare din PTF Giurgiu și că va crește gradul de siguranță a circulației vehiculelor Contractul va putea fi semnat în termen de 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații", a scris Pistol pe Facebook.