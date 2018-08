PMB: Centura Capitalei nu se află în administrarea municipalităţii, ci a Ministerului Transporturilor

Centura Capitalei nu se află în administrarea Primăriei Bucureşti (PMB), ci a Ministerului Transporturilor; până în prezent municipalitatea neprimind un răspuns pozitiv din partea autorităţii centrale cu privire la preluarea acestei şosele, a informat joi PMB.



Municipalitatea menţionează că face această precizare având în vedere materialele apărute în spaţiul public în care este acuzată că nu ia măsurile necesare pentru realizarea Centurii Capitalei.



"În condiţiile actuale, potrivit legislaţiei în vigoare, Primăria Municipiului Bucureşti nu poate aloca fonduri şi nu se poate implica în soluţionarea şi finalizarea unui obiectiv pe care nu îl administrează. Încă de la preluarea mandatului, primarul general, Gabriela Firea, a solicitat în repetate rânduri Guvernului României transferul Centurii Capitalei în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti, astfel încât modernizarea acesteia să poată fi făcută în cel mai scurt timp. În acest scop, a avut nenumărate întâlniri cu premierii României pentru a soluţiona această problemă care are efecte atât asupra traficului din Bucureşti, cât şi asupra celui din judeţul Ilfov", indică PMB.



Potrivit sursei citate, aceste demersuri au venit ca urmare a unor analize realizate la nivelul municipalităţii, cu specialiştii din domeniul transporturilor, şi care au stabilit că autoritatea locală poate să preia, să finalizeze şi să administreze acest obiectiv, care este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, un document strategic al municipiului Bucureşti realizat sub egida BERD.



"Mai mult, la iniţiativa primarului general, au fost create grupuri de lucru formate din specialişti ai Ministerului Transporturilor, ai CNAIR şi ai PMB pentru a identifica soluţiile tehnice necesare finalizării acestui obiectiv. Un răspuns preliminar din partea Guvernului a fost că, în urma acestui transfer, s-ar putea pierde fondurile europene deja contractate pentru acest proiect de Ministerul Transporturilor. Aşa cum a explicat primarul general, reiterăm faptul că finanţarea este alocată pentru obiectivul de investiţii, nu pentru instituţia care îl derulează", se arată în comunicat.



Primăria Capitalei mai precizează că are, în premieră, un departament format din specialişti cu experienţă care se ocupă de atragerea de fonduri europene şi de monitorizarea acestora, fiind pregătită pentru procesul de preluare a Centurii Capitalei de la Ministerul Transporturilor.