Poliţia a avertizat că infractorii folosesc Inteligenţa Artificială când înşală prin metoda "Accidentul": "Clonează vocea celor dragi"

<1 minut de citit Publicat la 09:06 07 Feb 2026 Modificat la 09:06 07 Feb 2026

Autospecială de Poliție Sursa foto: Agerpres Foto

Poliţiştii români au tras un semnal de alarmă în privinţa metodelor pe care au început să le folosească tot mai des infractorii când înşală prin metoda "Accidentul". Escrocii şi-au diversificat "arsenalul" prin folosirea Inteligenţei Artificiale, în special pentru clonarea vocii celor dragi, pentru a provoca emoţie şi mai mare în rândul victimelor. "Folosesc doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale", au transmis oficialii MAI.

"NU ESTE REAL. ESTE O VOCE FALSĂ. Și totuși… sună exact ca el/ea.

Am avut un accident…”

„Ajută-mă, te rog! Am nevoie de bani. ACUM!”

STOP. Respiră.

Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea celor dragi, folosind doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale. Scenariul e mereu unul de panică: accident ori altă urgență „care nu suportă amânare”

Ce vor?

Bani. Rapid. Fără să te lase să gândești.

CE FACI DACĂ PRIMEȘTI UN APEL DE ACEST TIP?

Închizi IMEDIAT

Suni persoana care îți cere ajutorul (de multe ori, cineva foarte drag) pe numărul cunoscut

NU trimiți bani

NU oferi date personale sau bancare

Distribuie acest mesaj. Poate salva liniștea unei familii!", au transmis cei din MAI.