Poliția Română anunță deficit în funcțiile de conducere: Peste 1.500 de posturi eliberate în ultimii ani

1 minut de citit Publicat la 13:18 14 Apr 2026 Modificat la 13:18 14 Apr 2026

Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Inspectoratul General al Poliției Române transmite că instituția se confruntă cu un deficit de personal în zona funcțiilor de conducere, acestea reprezentând aproximativ 10,7% din totalul posturilor.

Funcțiile de conducere din poliție sunt împărțite aproape egal între ofițeri (circa 3.500 de funcții) și agenți (circa 3.600).

Potrivit datelor oficiale, peste 82% dintre funcțiile de conducere sunt ocupate prin concurs, în timp ce restul sunt asigurate temporar prin împuternicire.

În ultimii 3 ani, au fost organizate peste 3.500 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. În peste 2.360 de cazuri a fost declarat „Admis” unul dintre candidați.

În aproximativ 1.150 de cazuri fie nu au fost îndeplinite condițiile pentru ocuparea postului, fie candidații nu s-au prezentat, fie nu au obținut nota minimă de promovare.

Poliția Română precizează că deficitul în funcțiile de conducere este într-o permanentă dinamică, fiind generat, în principal, de încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea de către polițiști.

Numai în perioada 1.01.2023 – 1.01.2026, peste 1.500 de polițiști cu funcții de conducere, aproape 900 de ofițeri de poliție și peste 600 de agenți de poliție, și-au încetat raporturile de serviciu.

Totodată, un alt factor care acționează în acest sens o reprezintă evoluția în carieră a unor polițiști care ocupau funcții de conducere și care au promovat, prin concurs, în funcții de conducere superioare.