Poliţia Română, mesaj inedit de Bobotează: "În popor se spune că fetele care cad pe gheață..."

Poliţia Română a transmis, miercuri, pe pagina de Facebook a instituţiei un mesaj inedit cu ocazia sărbătorii de Bobotează.

Oamenii legii au reamintit o superstiţie din popor pentru a-i incuraja pe şoferi să folosească anvelopele de iarnă.

„În popor se spune că fetele care cad pe gheață, în ziua de #Bobotează, se mărită anul acesta.

Nu știm dacă așa este…poate ne confirmă cineva, însă avem o recomandare pentru șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei: folosiți anvelope de iarnă!”, au scris poliţiştii în postarea de pe Facebook.

Mesajul nu a fost pe placul internauţilor care au profitat de ocazie să aducă "mici" completari .

"Tocmai că nu-i gheața sa cad, dar m-au lăsat franele, degeaba am anvelope de iarna ,aștept gheața sa cad”, spune o persoană.

"Care gheata?Unde mai este gheață și polei?Poate daca o fata cade pe gheata peste un băiat sa se mărite anul asta. La București e primăvara Bobotezei că gerul Bobotezei a devenit legenda”, mai spune o altă persoană.

"În Constanța doar să alunece pe gheața din frigider”, a mai spus cineva.

"Va cam sta capul la insuratoare! Mare scofala sa fii in trecere pe la primarie. Ce te faci dupa ... that's the question”, a mai spus un internaut.