Postarea şocantă făcută de Mario Iorgulescu în urma cu trei ani

foto: Facebook/ Gino Mario Iorgulescu

Întreaga țară este în stare de șoc după accidentul produs de Mario, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu.

Acesta iubea mașinile scumpe și intrase recent în posesia unui Aston Martin DBS, un bolid care are sub capotă un motor V12 de 517 CP şi poate ajunge de la 0 la 100 km/h în 4,3 secunde.

Aston Martin DBS poate atinge o viteză maximă de 307 km/h.

În urmă cu trei ani, Mario a postat o fotografie pe contul său de socializare care i-a şocat pe toți cei ce au vazut-o recent, scrie SpyNews.ro.

"A best friends rides in your car no matter how many times you nearly killed them - Cel mai bun prieten călătoreşte cu tine cu mașina chiar dacă aproape l-ai omorât'', a scris atunci tânărul, pe pagina sa de Facebook.

sursa: Facebook/ Mario Iorgulescu