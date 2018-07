Precizări ale Ambasadei Suediei, în cazul numărului de înmatriculare personalizat

Numerele de înmatriculare personalizate în Suedia sunt valabile şi în afara graniţelor, dar ţara-gazdă hotărăşte ce vehicule pot călători pe drumurile sale, arată un mesaj de pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucureşti.



"După o discuţie, în această dimineaţă, cu autoritatea responsabilă, Agenţia de Transport Suedeză, am dori să clarificăm următoarele lucruri: Potrivit Agenţiei de Transport Suedeze, plăcuţele de înmatriculare personalizate sunt valabile şi în afara graniţelor Suediei. Proprietarii plăcuţelor de înmatriculare personalizate trebuie să aducă şi plăcuţele originale, pentru a le schimba, în caz că plăcuţele personalizate nu sunt acceptate de ţara-gazdă. Ţările-gazdă hotărăsc ce fel de vehicule au permisiunea să călătorească pe teritoriul lor. Autorităţile suedeze nu pot influenţa ce maşini pot fi primite de o altă ţară pe drumurile sale", arată ambasada.



Anterior, Ambasada Suediei a transmis pe platforma de socializare un mesaj privind situaţia plăcuţelor de înmatriculare suedeze, personalizate, folosite în România.



"În acest weekend, unele site-uri media româneşti au relatat că o maşină înmatriculată în Suedia, cu numere personalizate, nu poate circula în afara graniţelor ţării. Informaţiile se refereau la o maşină înmatriculată în Suedia, care a beneficiat de multă atenţie media, în săptămânile trecute. Articolele au fost distribuite pe platformele de social media şi pe site-uri care nu au verificat informaţia sau adevărul acestor declaraţii. Unele site-uri au şters sau au actualizat aceste articole", preciza misiunea diplomatică.



Ambasada Suediei în România a dorit "să clarifice faptul că numere de înmatriculare personalizate emise de Agenţia de Transport Suedeză sunt valabile în interiorul Uniunii Europene".



Misiunea diplomatică precizează că "numerele de înmatriculare personalizate trebuie să fie mereu însoţite de documente oficiale atât pentru numerele originale, cât şi pentru cele personalizate".



Poliţiştii de la Brigada Rutieră au întocmit dosar penal pe numele bărbatului, de 45 de ani, şoferul autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate.



Potrivit Biroului de presă al Brigăzii Rutiere, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal.