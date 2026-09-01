Predoiu, despre cazul pensiunii unde se făceau ritualuri cu Ayahuasca: „O metodă foarte înșelătoare de distribuție a drogurilor"

Potrivit ministrului, Poliţia Română lansează de mai bine de trei ani, periodic, cadenţat, încontinuu, operaţiuni antidrog. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, marţi, că lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului său, menţionând operaţiunea de la Hunedoara pentru stoparea unei metode foarte înşelătoare de distribuţie a drogurilor, şi anume pretinse terapii sau ritualuri, atractive şi aparent inofensive, potrivit Agerpres.

"Se cuvine să remarcăm operaţiunile de succes în lupta antidrog, cum este cea desfăşurată recent în Hunedoara. Sub aparenţa unor 'ritualuri spirituale', un număr de cetăţeni urmau să fie intoxicaţi cu droguri de mare risc. Poliţiştii antidrog, în cooperare cu procurorii DIICOT, au oprit şi stopat operaţiunea de trafic de droguri. Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne", a declarat Cătălin Predoiu într-un mesaj video postat pe pagina de internet a MAI.

Potrivit ministrului, Poliţia Română lansează de mai bine de trei ani, periodic, cadenţat, încontinuu, operaţiuni antidrog.

"S-au adunat sute de astfel de acţiuni, sute de grupuri de trafic destructurate, mii de traficanţi trimişi în faţa legii. Primesc săptămânal rapoarte despre capturi şi grupuri destructurate. Dar de ce este important de remarcat în mod special acest caz? În primul rând, pentru că poliţiştii luptători antidrog au oprit drogurile înainte ca acestea să ajungă la oameni. În al doilea rând, pentru că acest caz prezintă o metodă foarte înşelătoare de distribuţie a drogurilor: pretinse terapii sau ritualuri, atractive şi aparent inofensive. În al treilea rând, demonstrează capacitatea structurilor noastre antidrog de a se adapta tacticilor noi folosite de traficanţi, de a-i căuta şi destructura oriunde îi prindem, aducându-i în faţa legii. Aşa cum, de asemenea, au făcut recent şi într-o operaţiune internaţională de amploare, când au destructurat un grup internaţional şi capturat aproape două tone de droguri de mare risc", a spus Predoiu.

El a evidenţiat că toate ţările europene, inclusiv România, sunt grav afectate de "acest flagel".

"Ştiu că această luptă este permanentă şi de lungă durată, ştiu că traficul de droguri este un flagel global, o afacere de 30 miliarde de euro anual doar în Europa, ştiu că toate ţările europene sunt grav afectate de acest flagel şi că el afectează şi România, ştiu că succesul depinde covârşitor de educaţia din familie, de la şcoală, din societate, dar, ştiu la fel de bine că noi ne vom face partea noastră, vom continua să lansăm operaţiuni bine gândite, planificate, folosind întreaga resursă aflată la dispoziţie. Şi sper ca viitorul guvern cu puteri depline să continue prioritizarea luptei antidrog şi să îi aloce resurse. Şi pentru această prioritate avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru că dorim să lansăm politici noi antidrog, metode noi de combatere a traficului, să continuăm aplicarea 'Foii Europene de Parcurs Antidrog'. Luptând antidrog, luptăm şi pentru tinerele generaţii, luptăm pentru viitorul României", a subliniat Cătălin Predoiu.

Ministrul speră, de asemenea, ca Parlamentul să construiască legislativ un statut special pentru luptătorii antidrog, protejându-i, recunoscând riscurile pe care şi le asumă şi importanţa muncii lor.

"Până atunci, dragi poliţişti luptători antidrog şi procurori DIICOT, vă mulţumesc şi vă felicit pentru recentele operaţiuni. Vă cer să continuaţi îndârjiţi această luptă. De ea depinde cum va arăta societatea noastră mâine şi mai departe", a transmis ministrul afacerilor interne.

Poliţia Română a informat luni că doi bărbaţi, un cetăţean peruan şi unul danez, au fost arestaţi preventiv şi o femeie, cetăţean român, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar privind traficul internaţional şi intern de droguri de mare risc, după ce la o pensiune din localitatea Boşorod, judeţul Hunedoara, unde era organizată o ceremonie de "reconectare cu sinele", au fost descoperiţi peste 6,6 litri de substanţă lichidă conţinând droguri de mare risc.

"Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 27 august 2026, cei doi bărbaţi ar fi introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către femeie, la o pensiune situată în localitatea Boşorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanţe vegetale, conţinând droguri", se arăta în comunicatul Poliţiei.

Conform anchetatorilor, urmau să fie consumate droguri sub forma unor preparate cunoscute sub denumirile Ayahuasca şi San Pedro. Ayahuasca conţine DMT şi cactusul San Pedro conţine mescalină, ambele fiind încadrate ca droguri de mare risc, conform comunicatului.

Evenimentul ar fi fost promovat online ca o experienţă de "reconectare cu sinele" şi la ceremonii şi-ar fi anunţat prezenţa şamani şi alte persoane. Participanţii ar fi fost recrutaţi prin interviuri organizate în vara acestui an şi accesul s-ar fi făcut doar pe bază de recomandare.

Participarea costa 590 sau 650 de euro de persoană, sumele incluzând, potrivit procurorilor, ceremoniile, cazarea şi masa.