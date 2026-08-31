Descinderi DIICOT la o pensiune unde se făceau ritualuri cu șamani din Peru și Ayahuasca

Percheziţii la o grupare din Hunedoara, care vindea droguri, inclusiv Ayahuasca. Sursa colaj foto: diicot.ro

Procurorii DIICOT au descins la o grupare din judeţul Hunedoara care vindea droguri extrem de puternice. Printre suspecţi se numără şi cetăţeni din Peru, inclusiv şamani, care urmau să pună la dispoziţie unor persoane Ayahuasca, o băutură tradițională din America de Sud ce conține DMT (dimetiltriptamină), un drog halucinogen clasificat ilegal în România.

Procurorii Antimafia şi poliţiştii au făcut descinderi în weekend la o grupare formată din cetăţeni români şi cetăţeni din Peru şi Danemarca. Aceştia ar fi săvârşit infracţiuni în legatură cu drogurile. Este vorba despre ceremonii spirituale, denumite „Amazon Weekend“, unde urmau să ajungă şamani din Peru și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau „reconectarea cu sinele“.

Evenimentul era promovat pe reţelele sociale, iar anchetatorii au intrat pe fir şi au aflat că acolo urmau să fie distribuite şi consumate droguri de mare risc. Acestea erau puse la dispoziţie de şamani sub formă de Ayahuasca, interzisă în România, întrucât conține DMT (dimetiltrptamină), o substanță clasificată drept drog de mare risc.

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„La data de 29 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea a 3 inculpați, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 27.08.2026, cei doi inculpați au introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către inculpată, la o pensiune situată în localitatea Boșorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanțe vegetale conținând droguri. (...)“, a transmis DIICOT luni, într-un comunicat făcut public pe site-ul instituţiei.

Actele de urmărire penală au relevat că recrutarea participanților s-a făcut în urma unor interviuri organizate în vara anului 2026, accesul fiind posibil doar pe bază de recomandare. Costul participării varia între 590 și 650 de euro de persoană, sumă care includea atât ceremoniile, cât și cazarea și masa.

„Investigațiile au arătat că în cursul «ritualurilor» urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de «șamani», sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc și «San Pedro» – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc.

Astfel, în după amiaza de 28.08.2026, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la pensiunea ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate cantitatea de peste 6,6 litri substanță lichidă conținând mescalina, mai multe recipiente conținând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ și PSILOCIBINĂ), diverse vase și plicuri conținând substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum «ceaiurile» conținând droguri de mare risc.

De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și măsura controlului judiciar față de inculpată“, a mai menţionat DIICOT în comunicat.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Alba Iulia. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara.