Prefectul Capitalei face apel: Locatarii să nu intre în blocul afectat de explozie. Imaginile apărute pe internet nu sunt din Rahova

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care ar fi fost afectat de suflul unei explozii.

Din datele deţinute de autorităţi, aceste imagini nu provin de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, a scris prefectul, duminică, pe pagina sa de Facebook.

"Atenţie la informaţiile care circulă online! Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi. Fac apel către locatarii blocului afectat: Nu intraţi în clădire! Vă puneţi în pericol viaţa şi îi expuneţi riscurilor şi pe salvatori", a transmis Andrei Nistor.

El îi îndeamnă pe jurnaliştii care distribuie astfel de informaţii să verifice sursele înainte de a posta.

"Acum nu este momentul pentru senzaţional, ci pentru responsabilitate. Oamenii au nevoie de informaţii reale, nu de zvonuri. Informaţia corectă poate salva vieţi", a subliniat prefectul.

Inspectoratul de Stat în Construcţii a propus, în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovei, interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate, „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, şi prezintă risc ridicat pentru locuitori astfel că nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.

ISC mai informează că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei.